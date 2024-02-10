Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях

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Участие в несогласованных митингах и акциях, а также соответствующие призывы к посещению подобных мероприятий могут повлечь за собой наказание. Об этом предупредили в столичной прокуратуре.
По сообщению ведомства, ранее в соцсетях и других интернет-ресурсах появились призывы принять участие в массовой акции в центре Москвы.
"Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано", – сказано в сообщении.
Прокуратура напомнила, что участие в подобной акции может привести административному наказанию вплоть до ареста.
Ранее москвоская прокуратура напомнила об ответственности за распространение заведомо ложной информации.
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