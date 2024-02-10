Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жителям столице напомнили об ответственности, предусмотренной статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Участие в несогласованных митингах и акциях, а также соответствующие призывы к посещению подобных мероприятий могут повлечь за собой наказание. Об этом предупредили в столичной прокуратуре.

По сообщению ведомства, ранее в соцсетях и других интернет-ресурсах появились призывы принять участие в массовой акции в центре Москвы. 

"Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано", – сказано в сообщении.

Прокуратура напомнила, что участие в подобной акции может привести административному наказанию вплоть до ареста.

Ранее москвоская прокуратура напомнила об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Источник: Прокуратура Москвы
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