Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях

Жителям столице напомнили об ответственности, предусмотренной статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Участие в несогласованных митингах и акциях, а также соответствующие призывы к посещению подобных мероприятий могут повлечь за собой наказание. Об этом предупредили в столичной прокуратуре.

По сообщению ведомства, ранее в соцсетях и других интернет-ресурсах появились призывы принять участие в массовой акции в центре Москвы.

"Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано", – сказано в сообщении.

Прокуратура напомнила, что участие в подобной акции может привести административному наказанию вплоть до ареста.

Ранее москвоская прокуратура напомнила об ответственности за распространение заведомо ложной информации.