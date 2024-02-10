Раскрыто влияние комнатных цветов на психику человека

Они помогают сделать жизнь лучше

Специалисты Техасского университета утверждают, что комнатные растения не только помогают улучшить эстетику в доме, но создают хорошее настроение у жильцов. Особенно в период зимы. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.

Ученые утверждают, что примерно похожие чувства люди испытывают, когда находятся рядом с собакой или кошкой. Это, в свою очередь, помогает снизить уровень кортизола, улучшить работу мозга и в целом увеличивают удовлетворенность жизнью.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как спастись от мошек в комнатных цветах.