Раскрыто влияние комнатных цветов на психику человека

Они помогают сделать жизнь лучше

Специалисты Техасского университета утверждают, что комнатные растения не только помогают улучшить эстетику в доме, но создают хорошее настроение у жильцов. Особенно в период зимы. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру

Ученые утверждают, что примерно похожие чувства люди испытывают, когда находятся рядом с собакой или кошкой. Это, в свою очередь, помогает снизить уровень кортизола, улучшить работу мозга и в целом увеличивают удовлетворенность жизнью. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как спастись от мошек в комнатных цветах.

Источник: Ридлайф.ру
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