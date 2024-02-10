Раскрыто влияние комнатных цветов на психику человека

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
Специалисты Техасского университета утверждают, что комнатные растения не только помогают улучшить эстетику в доме, но создают хорошее настроение у жильцов. Особенно в период зимы. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.
Ученые утверждают, что примерно похожие чувства люди испытывают, когда находятся рядом с собакой или кошкой. Это, в свою очередь, помогает снизить уровень кортизола, улучшить работу мозга и в целом увеличивают удовлетворенность жизнью.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как спастись от мошек в комнатных цветах.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...