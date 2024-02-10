Тест: знаете ли настоящие значения русских слов

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
В русском языке есть множество слов, которые имеют определенное узкое значение. Но иногда их используют неправильно. Портал Ридлайф.ру предлагает проверить, насколько богаты ваши познание в родной речи. Правильно ответить на все вопросы смогут только настоящие знатоки русского языка.
Пройдите быстрый тест на грамотность и проверьте свои знания.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...