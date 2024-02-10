Тест: знаете ли настоящие значения русских слов

Довольно часто их использую в речи неправильно

В русском языке есть множество слов, которые имеют определенное узкое значение. Но иногда их используют неправильно. Портал Ридлайф.ру предлагает проверить, насколько богаты ваши познание в родной речи. Правильно ответить на все вопросы смогут только настоящие знатоки русского языка.

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