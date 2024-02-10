Тест: знаете ли настоящие значения русских слов

Тест: знаете ли настоящие значения русских слов
Фото: freepik.com
Довольно часто их использую в речи неправильно

В русском языке есть множество слов, которые имеют определенное узкое значение. Но иногда их используют неправильно. Портал Ридлайф.ру предлагает проверить, насколько богаты ваши познание в родной речи. Правильно ответить на все вопросы смогут только настоящие знатоки русского языка.

Пройдите быстрый тест на грамотность и проверьте свои знания.

Источник: Ридлайф.ру
По теме

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей