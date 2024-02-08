Быстрый тест на грамотность: проверьте школьные знания

В русском языке очень много сложных слов

Иностранцы, которые решили взяться за изучение русского языка, часто жалуются на невероятную сложность написания и произношения слов. Впрочем, даже хорошо образованные носители языка нередко путаются в правилах и словах-исключениях.



Портал "Ридлайф.ру" предлагает ответить на несколько простых вопросов на грамотность. Тест займет пару минут, зато поможет вам освежить школьные знания по русскому языку, а возможно, правильное написание некоторых слов сильно вас удивит. Дерзайте!

Ранее "Утро.ру" публиковало необычный тест, который позволяет проверить, насколько хорошо вы чувствуете время. Как известно, иногда часы растягиваются на вечность, а годы летят.