Быстрый тест на грамотность: проверьте школьные знания

Быстрый тест на грамотность: проверьте школьные знания
Фото: www.unsplash.com
В русском языке очень много сложных слов

Иностранцы, которые решили взяться за изучение русского языка, часто жалуются на невероятную сложность написания и произношения слов. Впрочем, даже хорошо образованные носители языка нередко путаются в правилах и словах-исключениях.

Портал "Ридлайф.ру" предлагает ответить на несколько простых вопросов на грамотность. Тест займет пару минут, зато поможет вам освежить школьные знания по русскому языку, а возможно, правильное написание некоторых слов сильно вас удивит. Дерзайте!

Ранее "Утро.ру" публиковало необычный тест, который позволяет проверить, насколько хорошо вы чувствуете время. Как известно, иногда часы растягиваются на вечность, а годы летят.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник
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