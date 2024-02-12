Простой тест на логику: тренируем свой мозг

Простой тест на логику: тренируем свой мозг
Фото: freepik.com
Всего шесть вопросов и три варианта ответа в каждом

Если вы любите логические задачи, то этот простой тест для вас. Портал Ридлайф.ру собрал вопросы, в которых предлагает решить несколько несложных головоломок. Обладатели логического мышления справятся с ними без труда.

Хотите проверить свой кругозор? Пройдите специальный тест на эрудицию.

Источник: Ридлайф.ру
По теме

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей