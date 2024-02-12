Простой тест на логику: тренируем свой мозг

Всего шесть вопросов и три варианта ответа в каждом

Если вы любите логические задачи, то этот простой тест для вас. Портал Ридлайф.ру собрал вопросы, в которых предлагает решить несколько несложных головоломок. Обладатели логического мышления справятся с ними без труда.

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