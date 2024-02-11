Тест на эрудицию: проверьте свои знания

Тест на эрудицию: проверьте свои знания
Фото: Aleksey Smyshlyaev/www.globallookpress.com
Знаете ли вы, где находится самый высокий небоскреб в Европе?

Знаете ли вы, где расположено самое высокое здание в Европе? А какое устройство к персональному компьютеру, без которого мы не можем теперь пользоваться ПК, появилась позднее всех остальных?

Портал "Ридлайф.ру" предлагает вам проверить свои знания в тесте на эрудицию. Пробуйте!

А ранее мы предлагали пройти читателям тест на знание великого и могучего русского языка.

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