Тест на эрудицию: проверьте свои знания

Знаете ли вы, где находится самый высокий небоскреб в Европе?

Знаете ли вы, где расположено самое высокое здание в Европе? А какое устройство к персональному компьютеру, без которого мы не можем теперь пользоваться ПК, появилась позднее всех остальных?

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А ранее мы предлагали пройти читателям тест на знание великого и могучего русского языка.