Тест на эрудицию: проверьте свои знания

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Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...