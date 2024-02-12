Собянин: Москва продолжит оказывать помощь в восстановлении Донецка и Луганска

Столичные коммунальщики помогают прокладывают инженерные сети, строят дороги и восстанавливают социальную инфраструктуру

Российская столица продолжает оказывать помощь в восстановлении критических объектов на территории Луганска и Донецка. Специалисты из Москвы занимаются приведением в порядок инженерных сетей и социальной инфраструктуры, а также благоустройством общественных пространств, рассказал Сергей Собянин.

С 2022 года специалистами из Москвы было построено, восстановлено и отремонтировано более 1720 зданий и сооружений – жилых домов, школ и детсадов, больниц и поликлиник, проведено и восстановлено 555 километров инженерных сетей и 1,3 миллиона квадратных метров дорог.

А в городах-побратимах, указал Собянин, на постоянной основе находятся бригады коммунальных служб Москвы, призванные для аварийно-восстановительных работ, а также оказания помощи при прохождении отопительного сезона.

Работы будут продолжены и в 2024 году – восстановят и отремонтируют более 1200 зданий и сооружений, практически 250 километров инженерных сетей и 230 тысяч квадратных метров дорог.