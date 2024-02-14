Супруги отметили 80-летие брака и поделились секретами счастливой жизни

Они уверены, что их любовь сохранили две вещи, которые должны быть в каждой семье

Джордж и Луиза Денис из США прожили в браке 80 лет. Они рассказали, что встретились, когда были совсем молоды. Чувства возникли неожиданно, и пара поженилась, не сказав никому. Сейчас муж и жена живут в городке Дотан штата Алабамы. Отметив Дубовую годовщину свадьбы, Денис раскрыли секрет своей счастливой совместной жизни.

Они уверяют, что победить все невзгоды и испытания семейной жизни им помогла вера. Джордж добавил, что всегда и во всем прислушивался к своей жене и поддерживал ее решения. Супруги убеждены, что эти две вещи помогли им сохранить любовь по сей день. Пожилые люди считают, что так должно быть в каждой семейной паре.

При этом супруги отмечают, что их жизнь никогда не была легкой: они пережили много тягот, которые подготовила им судьба. Так Джордж во время Второй мировой войны лишился части ноги. По возвращении домой он долго восстанавливался. Рядом всегда была его Луиза.

Позже пара удочерила девочку, однако она скончалась в семилетнем возрасте. Это несчастье пара тоже пережила только благодаря друг другу. И несмотря на то, что Джордж и Луиза больше никогда не стали родителями, в их доме всегда звучал детский радостный смех.

Ранее 103-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия.