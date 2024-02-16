Тест на зрительную память: пройдут самые внимательные

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Сможете ли вы отличить нос медведя от носа собаки? Знаете ли вы, как похожа эта часть у ламы на лошадиную, а нос домашнего кота почти неотличим от носа крысы?
Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти тест на зрительную память. Прихватите с собой внимательность и интуицию – и дерзайте.
А ранее мы предлагали читателям пройти тест на совместимость в паре.
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