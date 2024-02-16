Тест на зрительную память: пройдут самые внимательные

Тест на зрительную память: пройдут самые внимательные
Фото: Cfoto/www.globallookpress.com
Готовы оценить свои способности?

Сможете ли вы отличить нос медведя от носа собаки? Знаете ли вы, как похожа эта часть у ламы на лошадиную, а нос домашнего кота почти неотличим от носа крысы?

Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти тест на зрительную память. Прихватите с собой внимательность и интуицию – и дерзайте.

А ранее мы предлагали читателям пройти тест на совместимость в паре.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник
По теме

Украинский офицер раскрыл главную ошибку ВСУ

Военный назвал глупыми действия командования

Украинская оборона в Авдеевке посыпалась: ВСУ уходят из города

Россияне теснят противника, который оставляет позиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей