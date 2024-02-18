Ученые нашли пользу кофе при борьбе с раком

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Ученые из Нидерландов после проведенных исследований смогли установить, что частое употребление кофе сокращает вероятность летального исхода при наличии колоректального рака. Их результаты публикует портал Ридлайф.ру.
Оказалось, что пациенты, которые употребляют хотя бы по четыре чашки крепкого кофе в сутки, реже сталкиваются с рецедивом болезни – рак возращается на 37% реже чем у тех, кто от напитка отказался. Дополнительно специалисты выяснили, что уровень смертности среди кофеманов, страдающих от онкологии кишки, был значительно меньше.
Ранее ученые рассказали о пользе сандалового масла при раке простаты.
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