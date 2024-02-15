Ученые обнаружили пользу сандалового масла при раке простаты

Оно препятствует развитию болезни

Команда американских ученых обнаружила, что вещества, содержащиеся в сандаловом масле, способны препятствовать развитию рака простаты. Об этом сообщает портал "Ридлайф.ру"

Дело в том, что масло на 90% состоит из альфа– и бета-сантатола, и первое вещество, как оказалось, способно запускать режим самоуничтожения в раковых клетках.

Эксперименты провели на мышах, у которых ранее был обнаружен рак простаты. Им вводили инъекции вещества три раза в неделю, а после изучили, как опухоль отреагировала на лечение. Оказалось, что у зверьков было больше здоровой ткани, чем у питомцев в другой группе, а также новообразование не показывало рост. Ученым предстоит провести еще ряд экспериментов, прежде чем внедрить препарат в практику. 

Ранее российские ученые изучили фермент, который способен замедлить развитие рака.

Источник: Ридлайф.ру
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