Найденный в лесу гриб шокировал ученых: пророс прямо на коже

Специалисты зафиксировали первый случай, когда гриб вырос на живом существе

Ученые обнаружили в лесу штата Карнатака шокирующую находку. В индийских Джунглях к ногам специалистов выскочила лягушка Рао. Однако удивила их не сама пресноводная, а небольшой нарост на ее левом боку. Оказалось, что на коже пророс гриб рода Миценаы.

Биологи Чинмай Малийе и Уай Ти Лохит заявили, что это первый в мире случай, когда гриб вырос на коже живого существа. Однако забирать лягушку на исследование специалисты не стали, оставили ее в естественной среде обитания.

В статье, в которой ученые сообщили о находке, указывается, что этот гриб, как правило, растет на гниющих деревьях. Биологи напомнили, что существуют паразитические грибки, которые размножаются на телах амфибий и вызывают у них разного рода заболевания. Однако найденная особь выглядела здоровой и активной.

Ранее сообщалось, что рыбаки из США выловили пугающее внеземное существо. На вид находка была полностью прозрачной и маленькой. На его теле только две черные точки, которые, судя по всему, являлись глазами. Мужчина опубликовал видео с существом в социальных сетях и заявил, что, скорее всего, "это" прибыло к нам с другой планеты. Ролик уже набрал несколько десятков миллионов просмотров. Свой вердикт о пойманном существе вынесли ученые.