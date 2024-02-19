Россиянка побывала в Новой Зеландии и осталась шокирована

Россиянка побывала в Новой Зеландии и осталась шокирована
Фото:unsplash.com
Девушка удивилась тому, что многие соотечественники переезжают туда жить

Жительница России побывала в Новой Зеландии и была шокирована. В своем блоге она рассказала, что многие нормы этой страны с трудом укладываются в голове, и россиянину сложно представить, как можно нормально жить в таких условиях. 

Первое, что пришлось тревел-блогеру не по душе – это погода. Новая Зеландия известна своими постоянными порывистыми ветрами. Девушка отметила, что такие условия в стране буквально сносят с ног. Даже невозможно открыть дверь машины, не ударив при этом соседнюю, из-за порывов, которые сдувают все на своем пути. 

"Не понимаю, как в таких условиях живут люди? Зачем сюда переезжает столько россиян?" – высказалась шокированная путешественница. 

Кроме нескончаемых ветров, девушка отметила резкую смену погоды. Ориентироваться на прогноз невозможно. Ведь, выйдя из дома в пасмурный день, через несколько минут высока вероятность оказаться под палящим солнцем, настолько жгучим, что понадобится солнцезащитный крем самой сильной фиксации. Впрочем, их в магазинах очень много отметила россиянка. Настолько, что невозможно купить обычный. 

Однако самой большой неприятностью в Новой Зеландии путешественница назвала землетрясения. Девушка рассказала, что местные их даже не замечают, в то время как она проснулась ночью в холодном поту от звука трясущихся шкафов.

Ранее туристка побывала в Дагестане и описала свой отдых словами "Я будто не в России". 

Источник: Дзен ✓ Надежный источник
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