Мужчинам рассказали о способах довести партнершу до восхитительного оргазма

Несколько хитростей, которые сделают парня лучшим любовником

Коуч в сфере сексуальных отношений Анна Ричардс рассказала мужчинам о хитростях, которые помогут довести партнершу до восхитительного оргазма. Специалист отметила, что достигнуть пика от классического секса с проникновением могут менее 25 процентов женщин, всем остальным нужны дополнительные ласки.

Эксперт рассказала, что мужчинам необходимо обучиться разным способам стимуляции клитора. Именно от этого партнерша получит максимальное удовольствие. Не стоит забывать и об игрушках для взрослых. Они, по словам Анны, внесут в любовные отношения особую пикантность и помогут партнерше достигнуть более сильного оргазма.

Также коуч напомнила, что качественный хороший секс напрямую зависит от предварительных ласк. Многие пропускают этот этап сексуальной игры, считая прелюдию скучной и бесполезной, стремясь поскорее перейти к главному. При этом они лишают себя части удовольствия, которое партнеры получают в процессе этой близости. Ричардс отметила, что большинство приятных впечатлений после секса связано не с проникновением, а именно с предварительными ласками.



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