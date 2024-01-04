Врачи предупреждают о связи опасного заболевания и поцелуев

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Рак миндалин – одна из самых частых форм заболевания ротоглотки. Вызвать ее способен вирус папилломы человека, передающийся либо через поцелуй, либо путем орального секса без защиты.
Онкологи говорят, что ВПЧ-положительная форма рака нередко встречается у парней и девушек, многие из которых даже не курят. Шанс заразиться выше у тех, кто ведет активную сексуальную жизнь и имеет множество партнеров. Конечно, появление ВПЧ не всегда закончится раком ротоглотки, чаще всего иммунитет в состоянии победить вирус. Но профилактика не мешает и тут. Как минимум, сокращение количества партнеров и применение барьерной контрацепции снизит шанс заразиться в разы.
Злокачественные образования в миндалинах способны спровоцировать и сигареты, а также продукты распада спиртного в организме. Поэтому не стоит пренебрегать ежегодным осмотром, даже если вы чувствуете себя прекрасно.
И тем более не стоит откладывать визит к врачу, если появились боль при сглатывании, ощущение "кома в горле", запах изо рта, кровь в слюне, появление хрипотцы в голосе или сложности с проглатыванием еды.
Ранее мы писали, какие виды чая помогают при определенных нарушениях работы организма.
Билеты уже распроданы
Певец тщательно избегал рассказывать это публике