Врачи предупреждают о связи опасного заболевания и поцелуев

Спровоцировать болезнь могут безобидные нежности

Рак миндалин – одна из самых частых форм заболевания ротоглотки. Вызвать ее способен вирус папилломы человека, передающийся либо через поцелуй, либо путем орального секса без защиты.

Онкологи говорят, что ВПЧ-положительная форма рака нередко встречается у парней и девушек, многие из которых даже не курят. Шанс заразиться выше у тех, кто ведет активную сексуальную жизнь и имеет множество партнеров. Конечно, появление ВПЧ не всегда закончится раком ротоглотки, чаще всего иммунитет в состоянии победить вирус. Но профилактика не мешает и тут. Как минимум, сокращение количества партнеров и применение барьерной контрацепции снизит шанс заразиться в разы.

Злокачественные образования в миндалинах способны спровоцировать и сигареты, а также продукты распада спиртного в организме. Поэтому не стоит пренебрегать ежегодным осмотром, даже если вы чувствуете себя прекрасно.

И тем более не стоит откладывать визит к врачу, если появились боль при сглатывании, ощущение "кома в горле", запах изо рта, кровь в слюне, появление хрипотцы в голосе или сложности с проглатыванием еды.

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