Может потерять голос: заболевшей Долиной вынесли тяжелый вердикт

Несмотря на простуду, певица не прекратила концерты и теперь рискует лишиться волшебного тембра

В честь полувекового юбилея своей творческой деятельности Лариса Долина в первых числах декабря дала в столице сольный концерт. Зрители удивились, что певица постоянно уходила за кулисы. Оказалось, что Долина бегает за лекарствами, поскольку накануне простудилась. Врач-лор рассказал, чем грозит звезде небрежное отношение к собственному здоровью.

Лариса Долина не успела восстановиться после простуды, поэтому пришлось постоянно бегать за кулисы, чтобы получить очередную дозу медикаментов для связок. На концерте присутствовал фониатр, который следил за состоянием певицы. После юбилейного сольного выступления Долиной категорически не рекомендовали в ближайшее время петь, однако она не послушалась и продолжила гастроли.

Отоларинголог говорит, что воспаление гортани опасно для людей, у кого это – главный инструмент. И при простуде лучше поберечься и не перенапрягаться. Да, исполнительнице хита "Погода в доме" пришлось выступить, пренебрегая воспалением и отеком, но в таком случае у нее потом должен был быть период абсолютного молчания, в течение которого ушел бы отек и голосовой инструмент восстановился.

Не вылеченное вовремя воспаление может обернуться появлением узелков и складок на гортани, и не исключено изменение состояния голосового аппарата. Мнение доктора поддержала и Натали Ори, обладательница академического вокала. Она сказала, что разовое выступление с помощью медикаментов еще допустимо, но регулярные концерты в таком режиме могут привести к потере голоса надолго, а то и к операции на связках.

Певица напомнила о необходимости вокального режима, важного для артистов, как для спортсменов – их режим.



"В рационе должен присутствовать белок, чтобы были силы петь и хорошо смыкались связки", – напомнила Ори.



Также она заметила, что говорить или петь на холоде очень не рекомендуется, и добавила про обязательное тепло для горла и головы. Все это, по словам Натали, поможет сохранить вокальное здоровье.

Ранее мы рассказывали, почему хит Ларисы Долиной "Погода в доме" пользовался таким успехом у слушателей.

