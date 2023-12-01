"Я должен был покинуть этот мир": как тяжелая болезнь чуть не скосила Машкова

Актер рассказал, как провел четыре месяца в больнице и разучился ходить

Владимир Машков, которому недавно исполнилось 60 лет, успел в жизни повидать и натерпеться всякого. Кажется, за свою профессиональную карьеру народный артист смог доказать себе и миру все, что хотел. С детства Володя хотел заявить о себе – и еще с юности знал, кем желает стать.

В детстве Машков перенес серьезную болезнь – менингит, из-за которого был на волоске от смерти. Долгое время лежал на больничной койки и смотрел на родителей из окна. Родные не могли навещать ребенка. Четыре месяца он провел в больничной палате – совершенно без движения.

И за такое длительное время после поправки будущий актер, как оказалось, совершенно разучился шагать на своих двоих.

"Разучился ходить и вообще двигаться. Мама принесла мне в больницу марионетку Буратино и сказала: управляешь его шагом и сам делаешь шаг", – вспоминает Машков.

По такому принципу Володя, преодолевая боль, и учился – и однажды начал ходить, как и прежде.

Родителей Машков потерял довольно давно – ему было еще 22 года (матери и отцу было уже было к сорока, когда Владимир появился на свет). Актер признается, что был глубоко подавлен и травмирован. Ведь рядом не находилось людей, которые ощутят за тебя гордость.