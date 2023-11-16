Бывшая жена Машкова нелестно высказалась о патриотической позиции актера

Женщина старалась не высказывать неприязни открыто

Елена Шевченко по молодости закрутила роман с тогда еще особо известным актером Владимиром Машковым. От этого союза у них родилась дочь Маша, которая теперь вместе с матерью живет в США. В недавнем интервью женщина высказалась о том, как относится к патриотической позиции актера и какие у нее отношения с бывшим супругом.

Шевченко уверяет, что Машков стал для нее первой любовью. Тогда он ей казался невероятно талантливым и обаятельным парнем, от которого теперь не осталось и следа. После расставания женщина не поддерживает отношения с бывшим избранником и старается не вмешиваться в его взаимодействия с дочерью.

Бывшая жена Машкова не скрывает своих взглядов на политику. Она признается, что из-за этого у нее есть проблемы в коммуникациях с другими родственниками, оставшимися в России. А о патриотической позиции актера женщина и вовсе говорит нелестно, сравнивая его с людьми, мнение которых для нее имеет "спорный" характер.

"В одном ряду с Машей Шукшиной, Яной Поплавской. Я и к ним ничего не испытываю", – заявила она.

При этом Шевченко допускает, что может вернуться в Москву, поскольку у нее там остались родители.

Ранее стало известно, что дочь Машкова стала гражданкой США. Публика отреагировала на эту новость, оставив множество комментариев не самого одобрительного характера.