"Чуть не дошло до драки": Безруков рассказал о скандале с Машковым в ресторане

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27 ноября российскому актеру Владимиру Машкову исполнилось 60 лет. Художественный руководитель театра имени Олега Табакова не привык жалеть ни себя, ни свой коллектив, если речь идет о сцене. Сергей Безруков поведал, каково работать под началом ярого фаната своего дела.
Темперамент Машкова и завораживает, и заставляет содрогаться театр – временами худрук взрывается, не в силах терпеть фальшь, неискренность и оправдания. Об этом прекрасно знают студенты.
Безруков вспомнил, что Машков всегда требовал полной отдачи на репетициях – и даже больше. Всегда желал, чтобы актеры воплощали свои роли на 100 процентов – только так можно проверить, насколько энергетика артиста достигает всех замыслов. То, что требовал от остальных, с лихвой выполнял сам.
Так, на спектакле "Бумбараш" в Канаде актеры, играя роль белогвардейцев, перешли на сторону "красных" – и докричались до срыва голосов, работая уже на самом пределе. Потому что так того требовал Машков.
"А петь-то надо. Так мы, бандиты, подпевали красным из кулис", – высказался Безруков.
А во время одной из подвальных репетиций (которые всегда заканчивались глубоким вечером из-за вечных задержек), Машков собирал всех артистов и вез на ужин в ресторан. Там уже за столом он проходился отдельно по каждому из труппы – либо с похвалой, либо ругая. А однажды Безруков с артистами решил запротестовать и заявил, что все за себя заплатят сами.
"Надо было видеть Володю – дело чуть не дошло до драки", – высказался Безруков.
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