Звезду "Реальных пацанов" жестко наказали за встречу с ранеными бойцами СВО

Николаю Наумову отомстили

Отныне Николай Наумов, исполнитель роли Коляна в нашумевшем ситкоме "Реальные пацаны", составит компанию многим российским знаменитостям, уже зачисленным в списки персон "нон грата" на Украине. Все они добавлены в базу сайта "Миротворец", куда собирают фамилии людей, так или иначе выступавших против режима президента Владимира Зеленского или тех, кто поддержал любым способом специальную военную операцию на Украине.

Скорость, с которой на "Миротворце" оказался актер Николай Наумов, поражает. Не успела разлететься по сети финальная серия "Реальных пацанов", в которой Колян, его персонаж, пообщался с ранеными участниками спецоперации, как фамилия артиста уже красовалась на сайте. Теперь актеру попасть на территорию Украины можно будет разве что на танке.

Напомним, сериал "Реальные пацаны" шел на российском телевидении 13 лет. И финальная серия получилась очень своевременной и отвечающей современным реалиям. Однако многие не ожидали такого завершения ситкома. В последней сцене Колян, участковый и Машка сидят в кафе. Юный официант, подойдя, робко просит Коляна записать видеопривет для его одноклассника, который участвовал в СВО и теперь лежит раненый в госпитале.

На это герой просто спрашивает, куда ехать и в следующем эпизоде уже обнимается с бойцами во дворе госпиталя. Наумов после съемок рассказал, что ему приятно было пообщаться с солдатами, видевшими сериал, и понять, что это и есть настоящие ценители его работы.

