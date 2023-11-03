Финальная сцена сериала "Реальные пацаны" потрясла зрителей

Последний сезон нашумевшего многосерийного фильма закончился в госпитале для солдат СВО

Полюбившийся многим россиянам сериал шел на телевидении 13 лет. И вот теперь вышла последняя серия ситкома. Она оказалась неожиданной для многих фанатов ленты.

В этой серии главные герои Колян, Машка и участковый сидят в кафе. К ним подходит молодой официант и признается, что сериал смотрит много лет, а потом просит фото, автограф и, помявшись, предлагает послать видеопривет его однокласснику, который лежит в госпитале с ранением, полученным на СВО.

"А че приветы-то передавать. Куда ехать? – спрашивает Колян.



В следующих кадрах главные герои обнимаются и фотографируются с ранеными бойцами.

Трогательность этой сцены зашкаливает, по словам многих увидевших ее зрителей. Такого финала не ожидал никто. Николай Наумов, исполнитель роли Коляна, рассказал, что был рад пообщаться с солдатами, которые видели его работу, и понимает – это для них снимали "Реальных пацанов". Для настоящих парней, а не утонченных богатеев.

Среди творческих людей, что радует, становится хорошим тоном поддерживать бойцов как на передовой, так и в госпиталях. Лидер группы "Звери" ездил в расположение подразделения ДНГ "Каскад", певец SHAMAN тоже наведался в зону СВО с концертом. И не только они.



А компания, снявшая сериал, решила продать на аукционе экземпляр сценария самой первой серии с автографами актеров. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

Ранее мы писали, что одна фраза Хабенского перевернула жизнь актера "Реальных пацанов".

