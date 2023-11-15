Выставлен ультиматум Моргенштерну*: названы условия возвращения в Россию

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛИШЕРОМ ТАГИРОВИЧЕМ МОРГЕНШТЕРНОМ* ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛИШЕРА ТАГИРОВИЧА МОРГЕНШТЕРНА*
Алишер Моргенштерн*, покинувший Россию, довольно быстро, похоже, пожалел о своем отъезде и с тех пор не один раз заговаривал о желании вернуться. Активисты движения "Ветераны России" выставили рэперу ультиматум, выполнив который, по их мнению, он сможет вновь приехать в страну.
Добровольцы требуют от музыканта-иноагента соблюсти три несложных условия: во-первых, съездить с концертом в зону СВО; во-вторых, вычистить матерные конструкции из репертуара и в-третьих, за образец взять исполнителя патриотических композиций SHAMANа.
В обращении к Алишеру ветераны боевых действий обещают, что если он примет их предложение о сотрудничестве, то повестка в армию, как его коллеге по сцене тиктокеру Дане Милохину, ему не угрожает.
Кроме того, они предложили ему помощь в исправлении репутации в глазах рассерженных российских слушателей.
"Впереди очень много работы с молодежью, но в конструктивном русле", – обещают общественники.
Руководитель движения Ильдар Резяпов, один из добровольцев СВО, заметил при этом, что поездка на донецкую землю ради отпущения грехов не приветствуется. Боец считает, что чем ближе победа России в спецоперации, чем выше станет процент раскаявшихся и передумавших знаменитостей, которые в самом начале событий "сделали ноги" из России.
Ранее мы писали, что Алишер Моргенштерн* вынудил Ксению Собчак вспомнить о давнишней драке между ее мужьями, бывшим и нынешним.
Активность артиста резко снизилась
Актер и режиссер рвался добровольцем в зону боестолкновений, но ничего не вышло