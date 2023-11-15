Выставлен ультиматум Моргенштерну*: названы условия возвращения в Россию

Рэперу-иноагенту необходимо выполнить 3 действия, чтобы вернуться

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АЛИШЕРОМ ТАГИРОВИЧЕМ МОРГЕНШТЕРНОМ* ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АЛИШЕРА ТАГИРОВИЧА МОРГЕНШТЕРНА*

Алишер Моргенштерн*, покинувший Россию, довольно быстро, похоже, пожалел о своем отъезде и с тех пор не один раз заговаривал о желании вернуться. Активисты движения "Ветераны России" выставили рэперу ультиматум, выполнив который, по их мнению, он сможет вновь приехать в страну.

Добровольцы требуют от музыканта-иноагента соблюсти три несложных условия: во-первых, съездить с концертом в зону СВО; во-вторых, вычистить матерные конструкции из репертуара и в-третьих, за образец взять исполнителя патриотических композиций SHAMANа.

В обращении к Алишеру ветераны боевых действий обещают, что если он примет их предложение о сотрудничестве, то повестка в армию, как его коллеге по сцене тиктокеру Дане Милохину, ему не угрожает.

Кроме того, они предложили ему помощь в исправлении репутации в глазах рассерженных российских слушателей.

"Впереди очень много работы с молодежью, но в конструктивном русле", – обещают общественники.



Руководитель движения Ильдар Резяпов, один из добровольцев СВО, заметил при этом, что поездка на донецкую землю ради отпущения грехов не приветствуется. Боец считает, что чем ближе победа России в спецоперации, чем выше станет процент раскаявшихся и передумавших знаменитостей, которые в самом начале событий "сделали ноги" из России.

Ранее мы писали, что Алишер Моргенштерн* вынудил Ксению Собчак вспомнить о давнишней драке между ее мужьями, бывшим и нынешним.

