Сексолог раскрыла приятную особенность секса в пожилом возрасте

Специалист считает, что с возрастом интимная жизнь становится лучше

Существует устоявшийся стереотип, что пожилые люди занимаются сексом меньше или вообще не ведут половую жизнь. Однако специалист в сфере сексологии Джесс О'Рейли заявила, что это всего лишь миф и ничего больше. По словам эксперта, среди ее пациентов есть даже 80-летние мужчины и женщины, которые активно занимаются сексом.

О'Рейли подтвердила, что со временем интим в паре становится редким, но более приятным. Специалист считает, что это связано с тем, что с возрастом появляются некоторые ограничения. Они вынуждают людей искать другие способы достижения оргазма.

“Например, если проникновение становится болезненным или неудобным, люди учатся исследовать тело и узнают о нем новое”, — пояснила эксперт.

Джесс О'Рейли подчеркнула, что заниматься вагинальным сексом вовсе не обязательно. Изучая тело партнера и свое, можно наткнуться на множество точек, которые помогут достигнуть приятных ощущений не хуже, чем привычный способ.

Сексолог также отметила,что во время секса у пожилых людей часто возникает боль. В частности, после наступления климакса многие дамы замечают у себя сухость во влагалище, снижение чувствительности и либидо. Специалист посоветовала в таком случае пользоваться специальными лубрикантами длительного действия.

Ранее специалисты назвали самые частые травмы во время секса.