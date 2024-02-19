Сексолог раскрыла приятную особенность секса в пожилом возрасте

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Существует устоявшийся стереотип, что пожилые люди занимаются сексом меньше или вообще не ведут половую жизнь. Однако специалист в сфере сексологии Джесс О'Рейли заявила, что это всего лишь миф и ничего больше. По словам эксперта, среди ее пациентов есть даже 80-летние мужчины и женщины, которые активно занимаются сексом.
О'Рейли подтвердила, что со временем интим в паре становится редким, но более приятным. Специалист считает, что это связано с тем, что с возрастом появляются некоторые ограничения. Они вынуждают людей искать другие способы достижения оргазма.
“Например, если проникновение становится болезненным или неудобным, люди учатся исследовать тело и узнают о нем новое”, — пояснила эксперт.
Джесс О'Рейли подчеркнула, что заниматься вагинальным сексом вовсе не обязательно. Изучая тело партнера и свое, можно наткнуться на множество точек, которые помогут достигнуть приятных ощущений не хуже, чем привычный способ.
Сексолог также отметила,что во время секса у пожилых людей часто возникает боль. В частности, после наступления климакса многие дамы замечают у себя сухость во влагалище, снижение чувствительности и либидо. Специалист посоветовала в таком случае пользоваться специальными лубрикантами длительного действия.
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