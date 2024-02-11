Мужчинам сообщили об опасных последствиях одного способа увеличения пениса

Метод, который многие увидели в TikTok, может привести к травме

Мужчины, которые переживают относительно размера своего пениса, бросились выполнять"лайфхак" из TikTok. Ролик на популярной платформе гласит, что половой орган нужно хорошенько потянуть, и со временем от этого "упражнения" он станет больше. Однако член британской Ассоциации сексуального здоровья Даная Марагутакис развенчала этот миф и сообщила, что такой метод может сильно навредить мужскому здоровью.

"Если расслабленный пенис сильно растягивать в разные стороны, это приведет к микроразрывам", — предупредила медик.

Кроме того, что это очень больно, такие травмы долго заживают. Однако, судя по ролику, именно этого и добиваются зрители вирусного метода. Они считают, что микроразрывы заполнятся новой тканью, которая приведет к увеличению полового органа.

Доктор предупредила, что, вытягивая пенис, еще никому не удалось увеличить "мужское достоинство". А вот поступления мужчин в больницу с травмами органа, который их не устраивает, случались. Марагутакис рассказала, что кроме собственноручно нанесенных увечий, есть риск заработать болезнь Пейрони, при которой в белочной оболочке появляются фиброзные узлы и бляшки. В результате болезни половой орган сильно деформируется и искривляется.

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