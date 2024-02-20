"Дело "Лайф-из-Гуд": суд начался с поддержки обвинения

Адвокат готов подать подать жалобу на государственного обвинителя для проверки его служебного соответствия

Началось судебное разбирательство по резонансному уголовному делу, связываемому с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес Менеджмент" и кооперативом "Бест Вей".



15 февраля прошло "организационное" заседание Приморского районного суда города Санкт-Петербурга по уголовному делу, связываемому следственной группой ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Прокуратурой Санкт-Петербурга с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес Менеджмент" и потребительским кооперативом "Бест Вей". Была определена дата первого заседания для рассмотрения дела по существу: стороны отказались от предварительного заседания. А также были рассмотрены ходатайства сторон перед началом слушания дела по существу.

Судья по делу – зампредседателя Приморского районного суда по уголовным делам Екатерина Богданова – удовлетворила часть ходатайств прокуратуры, с которыми выступил государственный обвинитель, прокурор одного из отделов Прокуратуры Санкт-Петербурга Ф.А. Голубев.

Приморский районный суд продлил еще на полгода "стражу" пятерым обвиняемым, находящимся в СИЗО дольше установленного УПК для предварительного расследования предельного срока в полтора года, а в общей сложности находящимся под стражей более двух лет: Анне Высоцкой, Александре Григорьевой, Михаилу Измайлову, Елене Соловьевой. Также суд продлил на полгода содержание в СИЗО арестованным в 2023 году Альмире Гильберт, Дмитрию Мазанову, Анатолию Наливану, Денису Шишко, а также домашний арест Дмитрию Выдрину и оставил без изменения запрет определенных действий для 83-летнего Виктора Василенко – отца Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей". Адвокаты обвиняемых уже подали апелляции на это решение Приморского районного суда в Санкт-Петербургский городской суд.

"С августа прошлого года четверо обвиняемых, у которых тогда истек предельный срок "стражи", содержатся в СИЗО незаконно, – отмечает адвокат Павел Сафонов, защищающий Анну Высоцкую. – Дело в том, что само завершение следственных действий произошло с грубым нарушением закона. Это, кстати, было признано самой судьей Богдановой в декабре прошлого года, указавшей в своем решении по жалобе адвоката одного из гражданских ответчиков, что следственной группой не было надлежащим образом объявлено о завершении следственных действий, тем самым были нарушены права гражданских истцов и ответчиков на ознакомление с материалами уголовного дела. Следственной группе срочно требовалось приступить к ознакомлению обвиняемых с материалами дела – и на этом основании продлить им "стражу" за 30 суток до истечения предельного срока содержания под стражей. Совершенно очевидно было, что следствие не завершено, и в ходе ознакомления обвиняемых с материалами дела проводились следственные действия – под предлогом неких дополнительных экспертиз, что является грубейшим нарушением УПК. Уголовное дело, расследование по которому было якобы окончено, в декабре 2023 года увеличилось на 44 тома! В суде апелляционной инстанции мы будем настаивать на том, чтобы обвиняемые были освобождены из-под стражи, так как последние полгода содержались в тюрьме незаконно".

Суд частично удовлетворил ходатайства прокуратуры об аресте имущества. Прокурор заявил в своем ходатайстве о продлении ареста имущества Виктора Василенко (аудиозапись суда есть в редакции) – однако адвокат обвиняемого Павел Аринушкин пояснил суду, что арест был ранее снят тем же Приморским районным судом. "Следственная группа и прокуратура, похоже, упустили из виду, что арест на это имущество был снят судом еще в октябре 2022 года", – говорит адвокат.

Упоминание о ходатайстве прокурора о продлении ареста недвижимости Виктора Василенко, как и решение по этому вопросу, отсутствуют в судебном постановлении. При этом удовлетворено ходатайство прокуратуры о продлении ареста имущества других обвиняемых и гражданских ответчиков более чем на 8 млрд рублей.

Кроме того, прокуратура потребовала продлить арест на квартиры, принадлежащие кооперативу. Адвокат кооператива Дмитрий Печкин довел до сведения суда, что хотя арест на квартиры и был наложен в октябре 2023 года постановлением Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга по ходатайству следствия, указанный судебный акт не вступил в законную силу, а дело до сих пор находится на рассмотрении суда апелляционной инстанции. С марта по октябрь 2023 года квартиры не находились под арестом: арест был в марте 2023 года после решения суда апелляционной инстанции снят тем же Смольнинским районным судом. При этом в период освобождения имущества из-под ареста ни одна квартира не была "похищена".

В самом ходатайстве прокуратуры речь шла об аресте 2328 квартир – однако на балансе кооператива, подчеркивает Дмитрий Печкин, находится меньше квартир: дело в том, что немало пайщиков рассчитались с кооперативом и квартиры перешли в их собственность и были освобождены из-под предыдущих арестов, что подтверждено решениями судов различных регионов России, а также свидетельствами Росреестра. "Прокуратура, не разобравшись с документами, даже без письменной позиции – "с голоса", пыталась наложить арест на недвижимое имущество кооператива стоимостью более 8 млрд рублей, значительная часть из которого законно перешла другим собственникам! – подчеркивает адвокат Печкин. – Это непрофессионализм или цинизм? Полагаем, на сотрудников прокуратуры, поддерживавших такое необоснованное ходатайство, необходимо подать жалобу для проверки их служебного соответствия".

В результате ходатайство прокуратуры в части продления наложения ареста на квартиры было отклонено, а ходатайство адвоката Печкина – удовлетворено.

Суд рассматривал также ходатайство прокуратуры о наложении ареста на счета кооператива на полгода и ходатайство адвокатов кооператива Дмитрия Печкина и Сергея Путреши о снятии ареста со счетов кооператива. "Я говорил в судебном заседании о том, что при арест почти 4 млрд рублей на счетах в то время, как общая сумма ущерба, фигурирующая в уголовном деле, – 280 млн, необоснован, – подчеркивает адвокат Путреша. – Кроме того, кооператив признан гражданским ответчиком по делу незаконно, так как в уголовном деле нет ни одного искового заявления к нему. Даже заявления от лиц, признанных потерпевшими, о моральном ущербе на 1 млрд рублей, также обращены не к кооперативу, а к физическим лицам и иному юридическому лицу. Не говоря уже о том, что они незаконны, поскольку моральный ущерб в установленном законом порядке не обосновывается. Все претензии обращены к другим юридическим и физическим лицам, среди них есть пайщики кооператива. Отвечать по обязательствам эти лица могут в рамках своего пая: кооператив как юридическое лицо не может отвечать по их обязательствам. Тем более что арестовано имущество обвиняемых более чем на 8 млрд рублей – этого с большим запасом хватит для удовлетворения всех финансовых претензий".

Однако суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отказал в ходатайстве представителей кооператива. По словам Сергея Путреши, уже готова апелляционная жалоба на постановление суда в части продления ареста банковских счетов.

Поскольку стороны отказались от предварительного заседания, суд сразу приступит к рассмотрению уголовного дела по существу – первое заседание состоится 27 февраля. "Утро.ру" будет следить за этим резонансным делом.