"Дело "Лайф-из-Гуд": суд начался с поддержки обвинения

"Дело "Лайф-из-Гуд": суд начался с поддержки обвинения
Фото: Утро.ру
Адвокат готов подать подать жалобу на государственного обвинителя для проверки его служебного соответствия

Началось судебное разбирательство по резонансному уголовному делу, связываемому с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес Менеджмент" и кооперативом "Бест Вей".

15 февраля прошло "организационное" заседание Приморского районного суда города Санкт-Петербурга по уголовному делу, связываемому следственной группой ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Прокуратурой Санкт-Петербурга с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес Менеджмент" и потребительским кооперативом "Бест Вей". Была определена дата первого заседания для рассмотрения дела по существу: стороны отказались от предварительного заседания. А также были рассмотрены ходатайства сторон перед началом слушания дела по существу.

Судья по делу – зампредседателя Приморского районного суда по уголовным делам Екатерина Богданова – удовлетворила часть ходатайств прокуратуры, с которыми выступил государственный обвинитель, прокурор одного из отделов Прокуратуры Санкт-Петербурга Ф.А. Голубев.

Приморский районный суд продлил еще на полгода "стражу" пятерым обвиняемым, находящимся в СИЗО дольше установленного УПК для предварительного расследования предельного срока в полтора года, а в общей сложности находящимся под стражей более двух лет: Анне Высоцкой, Александре Григорьевой, Михаилу Измайлову, Елене Соловьевой. Также суд продлил на полгода содержание в СИЗО арестованным в 2023 году Альмире Гильберт, Дмитрию Мазанову, Анатолию Наливану, Денису Шишко, а также домашний арест Дмитрию Выдрину и оставил без изменения запрет определенных действий для 83-летнего Виктора Василенко – отца Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей". Адвокаты обвиняемых уже подали апелляции на это решение Приморского районного суда в Санкт-Петербургский городской суд.

"С августа прошлого года четверо обвиняемых, у которых тогда истек предельный срок "стражи", содержатся в СИЗО незаконно, – отмечает адвокат Павел Сафонов, защищающий Анну Высоцкую. – Дело в том, что само завершение следственных действий произошло с грубым нарушением закона. Это, кстати, было признано самой судьей Богдановой в декабре прошлого года, указавшей в своем решении по жалобе адвоката одного из гражданских ответчиков, что следственной группой не было надлежащим образом объявлено о завершении следственных действий, тем самым были нарушены права гражданских истцов и ответчиков на ознакомление с материалами уголовного дела. Следственной группе срочно требовалось приступить к ознакомлению обвиняемых с материалами дела – и на этом основании продлить им "стражу" за 30 суток до истечения предельного срока содержания под стражей. Совершенно очевидно было, что следствие не завершено, и в ходе ознакомления обвиняемых с материалами дела проводились следственные действия – под предлогом неких дополнительных экспертиз, что является грубейшим нарушением УПК. Уголовное дело, расследование по которому было якобы окончено, в декабре 2023 года увеличилось на 44 тома! В суде апелляционной инстанции мы будем настаивать на том, чтобы обвиняемые были освобождены из-под стражи, так как последние полгода содержались в тюрьме незаконно".

Суд частично удовлетворил ходатайства прокуратуры об аресте имущества. Прокурор заявил в своем ходатайстве о продлении ареста имущества Виктора Василенко (аудиозапись суда есть в редакции) – однако адвокат обвиняемого Павел Аринушкин пояснил суду, что арест был ранее снят тем же Приморским районным судом. "Следственная группа и прокуратура, похоже, упустили из виду, что арест на это имущество был снят судом еще в октябре 2022 года", – говорит адвокат.

Упоминание о ходатайстве прокурора о продлении ареста недвижимости Виктора Василенко, как и решение по этому вопросу, отсутствуют в судебном постановлении. При этом удовлетворено ходатайство прокуратуры о продлении ареста имущества других обвиняемых и гражданских ответчиков более чем на 8 млрд рублей.

Кроме того, прокуратура потребовала продлить арест на квартиры, принадлежащие кооперативу. Адвокат кооператива Дмитрий Печкин довел до сведения суда, что хотя арест на квартиры и был наложен в октябре 2023 года постановлением Смольнинского районного суда города Санкт-Петербурга по ходатайству следствия, указанный судебный акт не вступил в законную силу, а дело до сих пор находится на рассмотрении суда апелляционной инстанции. С марта по октябрь 2023 года квартиры не находились под арестом: арест был в марте 2023 года после решения суда апелляционной инстанции снят тем же Смольнинским районным судом. При этом в период освобождения имущества из-под ареста ни одна квартира не была "похищена".

В самом ходатайстве прокуратуры речь шла об аресте 2328 квартир – однако на балансе кооператива, подчеркивает Дмитрий Печкин, находится меньше квартир: дело в том, что немало пайщиков рассчитались с кооперативом и квартиры перешли в их собственность и были освобождены из-под предыдущих арестов, что подтверждено решениями судов различных регионов России, а также свидетельствами Росреестра. "Прокуратура, не разобравшись с документами, даже без письменной позиции – "с голоса", пыталась наложить арест на недвижимое имущество кооператива стоимостью более 8 млрд рублей, значительная часть из которого законно перешла другим собственникам! – подчеркивает адвокат Печкин. – Это непрофессионализм или цинизм? Полагаем, на сотрудников прокуратуры, поддерживавших такое необоснованное ходатайство, необходимо подать жалобу для проверки их служебного соответствия".

В результате ходатайство прокуратуры в части продления наложения ареста на квартиры было отклонено, а ходатайство адвоката Печкина – удовлетворено. 

Суд рассматривал также ходатайство прокуратуры о наложении ареста на счета кооператива на полгода и ходатайство адвокатов кооператива Дмитрия Печкина и Сергея Путреши о снятии ареста со счетов кооператива. "Я говорил в судебном заседании о том, что при арест почти 4 млрд рублей на счетах в то время, как общая сумма ущерба, фигурирующая в уголовном деле, – 280 млн, необоснован, – подчеркивает адвокат Путреша. – Кроме того, кооператив признан гражданским ответчиком по делу незаконно, так как в уголовном деле нет ни одного искового заявления к нему. Даже заявления от лиц, признанных потерпевшими, о моральном ущербе на 1 млрд рублей, также обращены не к кооперативу, а к физическим лицам и иному юридическому лицу. Не говоря уже о том, что они незаконны, поскольку моральный ущерб в установленном законом порядке не обосновывается. Все претензии обращены к другим юридическим и физическим лицам, среди них есть пайщики кооператива. Отвечать по обязательствам эти лица могут в рамках своего пая: кооператив как юридическое лицо не может отвечать по их обязательствам. Тем более что арестовано имущество обвиняемых более чем на 8 млрд рублей – этого с большим запасом хватит для удовлетворения всех финансовых претензий".

Однако суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отказал в ходатайстве представителей кооператива. По словам Сергея Путреши, уже готова апелляционная жалоба на постановление суда в части продления ареста банковских счетов.  

Поскольку стороны отказались от предварительного заседания, суд сразу приступит к рассмотрению уголовного дела по существу – первое заседание состоится 27 февраля. "Утро.ру" будет следить за этим резонансным делом.

Источник: Утро.ру
По теме

Марина Александрова покинула Россию и сделала признание: "Я сбежала"

Артистка забрала с собой всю семью

В США сделали удивительный вывод о Путине

Каждый шаг нашего президента сильно интересует Запад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей