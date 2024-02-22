Тест на грамотность: справятся только истинные знатоки русского языка

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Россия – одна из самых многоязычных стран. В нашей необъятной говорят более чем на 150 языках. А сам русский язык, кажется, выучить до конца невозможно, даже если потратить на это всю свою жизнь. Филологи до сих пор не сходятся во мнении по поводу правильного употребления тех или иных слов и оборотов.
Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти тест на знание тонкостей в русском языке.
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