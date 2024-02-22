Чем порадовать любимую на 8 Марта: советы по выбору подарка

Несколько способов попасть в цель и презентовать близкому человеку то, о чем он мечтает

В Международный женский день прекрасный пол принято поздравлять, желать удачи и, конечно, дарить подарки. Иногда угадать, чему будет рада одариваемая, невероятно сложно. Предлагаем следовать нашим советам. Хоть и не существует единого стандарта в этом вопросе, они помогут определиться.

Самый лучший подарок— тот, чему можно найти практическое применение. Поэтому для начала проанализируйте, чем увлекается ваша подруга. Может быть, это путешествия или лепка из глины. Варианты, что дарить, появятся сразу.

Подарки для дома — практически всегда стопроцентный вариант. Мягкий уютный плед или стильная термокружка понравится всем, делится женский журнал "Клео.ру". Тем более что на дворе все еще зима, хоть праздник и считают исключительно весенним.

Мало какая девушка откажется от подарка, который поможет ей поддержать красоту. Обратите внимание на косметику своей подруги и подарите ей такую же. Она точно не будет застаиваться на полке, ведь любое средство имеет свойство заканчиваться.

Сертификат в салон красоты, на массаж или в магазин косметики — тоже хороший вариант подарка на 8 Марта. Это гарантированно обезопасит вас от ошибки, ведь подруга сама сможет выбрать средство или услугу, которая ей нужна.

Ранее россиян предостерегли от покупки дорогостоящих подарков на 23 Февраля и 8 Марта.