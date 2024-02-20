Эксперт рассказал о страшных последствиях употребления растворимого кофе

Особенно опасен кофе 3в1, уверяет специалист

Быстрая версия бодрящего напитка: одну ложку порошка из банки залить кипятком и готово. Многие пьют такой кофе годами, не подозревая, какую страшную опасность несет употребление растворимого напитка. Биолог Александр Созыкин предупредил, что это может привести к непоправимым последствиям для вашего здоровья.

По словам эксперта, растворимый кофе может спровоцировать патологии ЖКТ, такие как гастрит, эрозии, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Особенно этим грешит так называемый кофе 3в1.

Ученый отмечает, что все дело в сырье, которое используют для порошкового кофе. Чаще всего это "бракованные" зерна, которые подвергают множественным обработкам. На выходе получается напиток, в котором практически нет кофеина. Зато теобромина очень много. Именно он угрожает здоровью, а также вызывает эффект сонливости, которого от хорошего кофе точно быть не должно.

"На такой кофе даже существует запрет продажи на автомобильных заправках, потому что водители, выпив его "для бодрости", засыпали за рулем", — предупредил эксперт.

Специалист также отметил, чтобы добиться натурального цвета и запаха, порошковый кофейный напиток сдабривают множеством добавок и ароматизаторов, которые также пагубно влияют на здоровье.

Ранее специалисты рассказали, кому можно пить кофе, а кому нет. Эксперты считают, что это зависит от генетики.