Безотказные способы понравиться любому собеседнику назвала филолог

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Общение – загадочный процесс. С одним человеком можно проболтать полдня и не заметить, как пронеслось время – рты не закроются, причем интересно станет обоим. А разговор с другим не заладится с самого начала: то станет скучно, то некомфортно с собеседником.
Можно ли стать тем, кто нравится всем и каждый раз? Можно. Помните пять правил Глеба Жеглова для общения со свидетелями? Интуитивно он нащупал именно те инструменты, с помощью которых мог разговорить любого собеседника. Филолог и посол русского языка в мире Мария Русс рекомендует основные и рабочие методы, чтобы приятно впечатлить человека.
Общаясь, нужно помнить, с кем разговариваете. И говорить на том языке, который поймет собеседник. Не усложняя речь, не добавляя непонятных для человека слов. Можно аккуратно вставлять в свою речь что-то из реплик собеседника, незаметно создавая ощущение доверия.
Умение общаться не помешало еще никому. И не нужно думать, что прирожденные ораторы и любимцы публики родились такими. Как пишет женский журнал "Клео.ру", талант общения не рождается с нами, а приобретается в процессе жизни, если стараться его заполучить.
Ранее мы приводили фразы-триггеры, которых лучше избегать на собеседовании.
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