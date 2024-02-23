Эффективные способы понравиться собеседнику назвала филолог Мария Русс

Безотказные способы понравиться любому собеседнику назвала филолог
Фото: freepik.com
Эксперт поделилась рабочими советами

Общение – загадочный процесс. С одним человеком можно проболтать полдня и не заметить, как пронеслось время – рты не закроются, причем интересно станет обоим. А разговор с другим не заладится с самого начала: то станет скучно, то некомфортно с собеседником.

Можно ли стать тем, кто нравится всем и каждый раз? Можно. Помните пять правил Глеба Жеглова для общения со свидетелями? Интуитивно он нащупал именно те инструменты, с помощью которых мог разговорить любого собеседника. Филолог и посол русского языка в мире Мария Русс рекомендует основные и рабочие методы, чтобы приятно впечатлить человека.

Умейте слушать

Самое важное правило – уметь слышать собеседника. Любой человек обожает говорить о себе, особенно в начале разговора. Но если не давать второму участнику разговора вставить и слово, то мы произведем не особо приятное впечатление. Человек решит, что неинтересен нам.

Язык жестов

Но мало молча слушать, не перебивая. Заинтересованность должна светиться во взгляде, вежливых ответных репликах. Не забывайте и о жестах, ведь невербальные сигналы говорят о нас много нового. Осанка, открытая поза, улыбка – вот сигналы готовности к общению. Не нужно бояться жестов или улыбки, мимикой человек овладевает раньше, чем речью.

Язык собеседника

Общаясь, нужно помнить, с кем разговариваете. И говорить на том языке, который поймет собеседник. Не усложняя речь, не добавляя непонятных для человека слов. Можно аккуратно вставлять в свою речь что-то из реплик собеседника, незаметно создавая ощущение доверия.

Умение общаться не помешало еще никому. И не нужно думать, что прирожденные ораторы и любимцы публики родились такими. Как пишет женский журнал "Клео.ру", талант общения не рождается с нами, а приобретается в процессе жизни, если стараться его заполучить.

Ранее мы приводили фразы-триггеры, которых лучше избегать на собеседовании.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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