Фразы-триггеры: чего ни в коем случае не стоит говорить на собеседовании

Фразы-триггеры: чего ни в коем случае не стоит говорить на собеседовании
Фото: freepik.com
О чем умолчать в разговоре с потенциальным работодателем, чтобы не испортить впечатление о себе

Разные исследования сходятся на том, что почти нет людей, которые бы комфортно чувствовали себя перед собеседованием и во время его. Вдумчивая подготовка к интервью снизит волнение и шанс ляпнуть в разговоре что-то лишнее.

Существует ряд фраз-триггеров, которые лучше не овучивать эйчару, чтобы не выглядеть перед ним как безответственная личность, не заинтересованная в работе. Так, например, перед визитом на собеседование лучше почитать о компании в интернете, дабы не спрашивать то, что есть в общем доступе.

Не рекомендуется и отказываться от ответов на вопросы фразой "это содержится в моем резюме", поскольку оно – только повод для приглашения на собеседование, а в разговоре рекрутер узнает о потенциальном работнике побольше.

Коуч Яна Тухватуллина не рекомендует также уверенно заявлять, что справитесь с любой работой, обесценивая предыдущий опыт. Лучше задать вопросы о спектре задач, которые предстоит выполнить, и на примере имеющегося опыта рассказать, как вы их решали. Если задачи предстоят незнакомые, то можно поведать об успешном развитии навыков на прошлой работе.

Ни в коем случае нельзя критиковать прошлое место работы и самого работодателя. Под запретом и фраза "я не знаю". Гораздо лучше формулировка в духе "сейчас точного ответа у меня нет, но я попробовал бы ответить так".

Само собой, худшее завершение интервью – вопрос "так вы меня берете?". Куда выгоднее представит вас спокойная благодарность за уделенное разговору время. Яна Тухватуллина добавила, что суть любого собеседования – самопрезентация, так что лучше всего попытаться поставить себя на место рекрутера и попробовать понять, какого человека работодатель хотел бы принять на эту вакансию.

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Источник: Runews24 ✓ Надежный источник
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