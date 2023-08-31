"В ней не было высокомерия": звезда "Блестящих" вспомнила о последнем разговоре с Фриске

"В ней не было высокомерия": звезда "Блестящих" вспомнила о последнем разговоре с Фриске
Жанна Фриске. Фото: Aleksey Trishin/www.globallookpress.com
Певица была поражена искренностью коллеги

Участница "Блестящих" Надя Ручка поведала о своей последней встречей с покойной Жанной. Исполнительница запомнила легендарную певицу чуткой, весьма внимательной к людям и не имевшей ни единой толики высокомерия. И, конечно, настоящей леди, которая за собой постоянно ухаживала, вечно добиваясь красоты.

Встреча двух певиц случилась на "Новой волне". Вдвоем отправились погулять по берегу. И оказалось, что у Нади с Жанной имеется немало общих интересов – обе нашли друг друга по общей любви к литературному жанру.

А в беседе со звездой Надя поняла, что Фриске – простая и уверенная в себе женщина. Которая действительно вызывала интерес у всех.

Ручка поведала и другую историю: перепев жаннин "А на море белый песок", публика начала выражать негодование. Однако семья покойной звезды не стала реагировать. Никто не слал негативные отзывы. И ведь не из-за чего: в песне оставлен голос Фриске.

"Семья Жанны не звонила нам. Но думаю, что их молчание – знак поддержки, – высказалась певица.

А до этого Владимир Фриске говорил, что популярность дочки в "Блестящих" росла как на дрожжах – вместе с заработком Жанны. Со временем Фриске смогла обеспечить себя и достойным жильем, и машиной.

Недавно отец певицы заявил, что не намерен судиться с Дмитрием Шепелевым, вдовцом звезды "Блестящих".

Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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