Как часто россияне заливают соседей во время ремонта: неприятная статистика

Как часто россияне заливают соседей во время ремонта: неприятная статистика
Фото:unsplash.com
80 процентов опрошенных сообщили, что сталкивались с разного рода проблемами

Многочисленные шутки о тяготах ремонта теперь обрели под собой статистическую основу. Специалисты СК "Росгосстрах" провели опрос и выяснили, что 80 процентов россиян сталкиваются с разного рода проблемами во время ремонтных работ. 

По данным, которые предоставили аналитики, оказалось, что чаще всего люди затапливали свою или соседскую квартиру во время ремонта. Об этом сообщили 40 процентов опрошенных. Порядка 15 процентов респондентов, помимо переклейки обоев, были вынуждены заниматься поврежденной в процессе электрикой, 12  —  столкнулись со строительными материалами низкого качества. 

О недобросовестных подрядчиках заявили 8 процентов опрошенных россиян. Они пожаловались, что страдали от кражи материалов или их повреждения. Были те, кто сообщил, что их не удовлетворил результат готовой работы. 

Почти половина респондентов пожаловалась на то, как сложно сейчас найти ответственную бригаду работников для выполнения ремонта. Большинство из них лично сталкивались с непрофессионализмом строителей. Так, 20 процентов посетовали, что из-за ремонтников было потрачено больше средств, чем планировалось, а еще 18 процентов рассказали, что специалисты затягивали со сдачей работы. 

Ранее россияне назвали самые желанные для жизни на пенсии города России.

Источник: СК "Росгосстрах" ✓ Надежный источник
По теме

Замену не найдут: что Россия уничтожила в зоне СВО

ВС РФ продолжают громить позиции противника

Зеленский сделал заявление об ударах ВСУ по России

Президент Украины заверил, что театр военных действий сохранится в пределах Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей