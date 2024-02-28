Жителям Москвы рассказали, как принять участие в тестовом голосовании 2 марта

Горожанам предоставили подробную инструкцию

2 марта в российской столице проведут тестовое голосование. Участникам предложат ответить на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?". Жители столицы могут принять участие в процедуре в преддверии выборов президента России, которая будет длиться с 10:0 по 14:00 по МСК. Тестирование проведут на участках и в онлайн-формате на elec.mos.ru.

Условия регистрации – совершеннолетний возраст и наличие постоянной регистрации в столице. Те, кто пожелает оформиться на mos.ru, должны воспользоваться полной учетной записью.

Как отмечает mos.ru, для участия в тестовом голосовании, прежде всего, необходимо воспользоваться сервисом проверки доступного способа голосования. Проверьте доступность способов – онлайн или на участках со специальными терминалами. Проверить это необходимо на сервисе на mos.ru в личном кабинете. Нажмите на кнопку "Получить информацию".

Далее дополните недостающую информацию или повысьте статус своей учетной записи – в онлайн или офлайн-формате. Сервис подскажет, какую информацию необходимо дополнить. Для подтверждения личности онлайн нужно ввести СНИЛС в разделе "Личные документы", а затем авторизоваться на mos.ru. Подтверждение личности также доступно в любом центре госуслуг "Мои документы".

Примите участие в тестовом голосовании. С 10 утра до 14:00 зайдите на elec.mos.ru и проголосуйте. Заранее регистрироваться не нужно. Ответьте на важный для Москвы вопрос: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".

Выборы президента страны пройдут в России начнутся 15 марта и завершатся 17 числа. Отдать свой голос в онлайн-формате на mos.ru можно в указанные даты круглосуточно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.