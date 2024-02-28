Жителям Москвы рассказали, как принять участие в тестовом голосовании 2 марта

Жителям Москвы рассказали, как принять участие в тестовом голосовании 2 марта
Фото: Valentin Wolf/www.globallookpress.com
Горожанам предоставили подробную инструкцию

2 марта в российской столице проведут тестовое голосование. Участникам предложат ответить на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?". Жители столицы могут принять участие в процедуре в преддверии выборов президента России, которая будет длиться с 10:0 по 14:00 по МСК. Тестирование проведут на участках и в онлайн-формате на  elec.mos.ru.

Условия регистрации – совершеннолетний возраст и наличие постоянной регистрации в столице. Те, кто пожелает оформиться на mos.ru, должны воспользоваться полной учетной записью. 

Как отмечает mos.ru, для участия в тестовом голосовании, прежде всего, необходимо воспользоваться сервисом проверки доступного способа голосования. Проверьте доступность способов – онлайн или на участках со специальными терминалами. Проверить это необходимо на сервисе на mos.ru в личном кабинете. Нажмите на кнопку "Получить информацию".

Далее дополните недостающую информацию или повысьте статус своей учетной записи – в онлайн или офлайн-формате. Сервис подскажет, какую информацию необходимо дополнить. Для подтверждения личности онлайн нужно ввести СНИЛС в разделе "Личные документы", а затем авторизоваться на mos.ru. Подтверждение личности также доступно в любом центре госуслуг "Мои документы". 

Примите участие в тестовом голосовании. С 10 утра до 14:00 зайдите на elec.mos.ru и проголосуйте. Заранее регистрироваться не нужно. Ответьте на важный для Москвы вопрос: "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?". 

Выборы президента страны пройдут в России начнутся 15 марта и завершатся 17 числа. Отдать свой голос в онлайн-формате на mos.ru можно в указанные даты круглосуточно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.

Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

У Генпрокуратуры потребовали лишить Галкина* замка в России

Комик может остаться без недвижимости в нашей стране

Азиатский грибок и два Дня Победы: раскрыто пророчество Ванги на 2024 год

Нечто замечательное произойдет на Пасху

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей