Более 15,9 млн человек пользуются городскими электронными услугами в Москве

Цифровая экосистема столицы приобретает все большую популярность у жителей

В ходе послания для Федерального Собрания российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости формирования цифровых платформ во всех главных отраслях экономики и социальной сферы. Глава государства озвучил конкретный срок – к 2030 году.

Как отметил Сергей Собянин, с 2011 года российская столица занимается развитием собственной цифровой экосистемы, в которой горожане могут решить любые вопросы повседневного характера с любого устройства и в удобное время. Так, на mos.ru москвичи могут получить более 420 услуг и сервисов в электронном формате, которыми пользуются практически 16 млн человек.

Департамент информационных технологий указывает, что с каждым годом у жителей столицы портал mos.ru приобретает все большее доверие в решении повседневных задач – записаться на прием к врачу, проверить оценки у ребенка в школе, оформить выплаты и субсидии или оплатить счета.

В прошлом году, указал Собянин, услугами и сервисами, предлагаемыми городом, воспользовались более 760 млн раз – на 16% выше показателя 2022-го. В целом же за тринадцать лет москвичи обратились к ним более 3,7 млрд раз. При этом более 90% оценивают удобство и качество предлагаемых услуг и сервисов как хорошее, либо отличное.

Наибольшей востребованностью по итогам 2023 года оказались электронная медицинская карта, электронный дневник школьника, передача показаний счетчиков воды и тепла, запись на прием к врачу и просмотр информации о посещении и питании ребенка в школе, детском саду и колледже. Горожане также оплачивают онлайн штрафы ГИБДД и единый платежный документ, записывают детей в кружки и секции, а также многое другое.