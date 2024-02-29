Более 15,9 млн человек пользуются городскими электронными услугами в Москве

Более 15,9 млн человек пользуются городскими электронными услугами в Москве
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/www.globallookpress.com
Цифровая экосистема столицы приобретает все большую популярность у жителей

В ходе послания для Федерального Собрания российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости формирования цифровых платформ во всех главных отраслях экономики и социальной сферы. Глава государства озвучил конкретный срок – к 2030 году.

Как отметил Сергей Собянин, с 2011 года российская столица занимается развитием собственной цифровой экосистемы, в которой горожане могут решить любые вопросы повседневного характера с любого устройства и в удобное время. Так, на mos.ru москвичи могут получить более 420 услуг и сервисов в электронном формате, которыми пользуются практически 16 млн человек.

Департамент информационных технологий указывает, что с каждым годом у жителей столицы портал mos.ru приобретает все большее доверие в решении повседневных задач – записаться на прием к врачу, проверить оценки у ребенка в школе, оформить выплаты и субсидии или оплатить счета.

В прошлом году, указал Собянин, услугами и сервисами, предлагаемыми городом, воспользовались более 760 млн раз – на 16% выше показателя 2022-го. В целом же за тринадцать лет москвичи обратились к ним более 3,7 млрд раз. При этом более 90% оценивают удобство и качество предлагаемых услуг и сервисов как хорошее, либо отличное. 

Наибольшей востребованностью по итогам 2023 года оказались  электронная медицинская карта, электронный дневник школьника, передача показаний счетчиков воды и тепла, запись на прием к врачу и просмотр информации о посещении и питании ребенка в школе, детском саду и колледже. Горожане также оплачивают онлайн штрафы ГИБДД и единый платежный документ, записывают детей в кружки и секции, а также многое другое.

Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

Верните назад: россиянам назвали способ сохранить деньги в банках

Зная свои права, можно неплохо зарабатывать

Кремль ответил на угрозы литовского дипломата "нейтрализовать" Калининград

В Москве указали на агрессивную риторику членов НАТО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей