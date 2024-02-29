За год в Москве появится 14 крупных спортивных сооружений

Столица активно поддерживает и развивают спорт - более 6 млн горожан поддерживают здоровый образ жизни

Cегодня жителям Москвы доступны крупные спортивные учреждения международного уровня, а также небольшие комплексы для занятий спортом, которые находятся в пешей доступности от дома.

Москва оказывает активную поддержку спорту. В городе тренируются более 6 млн горожан. При этом, указывает статистика за 2023 год, 6,044 млн человек поддерживают здоровый образ жизни (для сравнения в 2012 году таких москвичей было всего 2,76 млн).

Столица создает для горожан массу возможностей для поддержания физической формы, развивая инфраструктуру на общегородском, а также районном уровнях. В городе масса локальных физкультурно-оздоровительных комплексов в пешей доступности от различных ЖК. За последние тринадцать лет в столице построили порядка 200 крупных спортивных объектов.

В 2024 году в Москве начнется строительство 14 объектов Адресной инвестиционной программы, еще семь – на внебюджетные средства. Ожидается проведение ремонтных работ на 56 районных физкультурно-оздоровительных комплексах. Всего же в столице находится 377 досуговых центров с 606 спортивными зонами.