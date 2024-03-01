Вторая Московская неделя моды откроется на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Вторая Московская неделя моды откроется на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Самое масштабное модное событие столицы начнется гала-показом тридцати российских брендов в 75 павильоне ВДНХ. Музыкальным хедлайнером мероприятия станет певец Тимати, которые записывал дуэты со Снупом Доггом и Крейгом Дэвидом.

Вторая ежегодная Московская неделя моды (МНМ) пройдет с 1 по 8 марта. Трансляция ключевых событий будет организована в официальной группе в социальной сети ВКонтакте, так что зрителем семидневного модного марафона может стать каждый. В первый день свои коллекции в коллективном показе с участием Тимати представят бренды из 10 городов – от Санкт-Петербурга до Улан-Удэ.

Программа второй Московской недели моды насыщена значимыми мероприятиями для развития моды, бизнеса и смежных креативных индустрий.

В Центральном выставочном зале "Манеж" пройдут показы для клиентов домов моды и профессионалов – байеров и экспертов отрасли. Свои коллекции представят более 120 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода и других городов России.

"На участие в Московской неделе моды поступило 1038 заявок - почти на 20% больше, чем в предыдущий раз. Их подали дизайнеры из 72 регионов России",

– сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве, подписанных на форуме BRICS+ Fashion Summit в прошлом году, в показах участвуют также модельеры из Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Турции, Египта и других стран.

"Показы в рамках Московской недели моды – необходимое программное мероприятие для профессионалов моды. Показ – это не только знакомство с брендом и продвижение дизайнеров, это конкретное предложение по узнаваемости каждого бренда, инструмент для развития марки и его конкретных предложений для всех участников индустрии – от байеров до клиентов,"

– считает Юлия Далакян, основатель и дизайнер бренда JULIA DALAKIAN.

Важно, что МНМ доступна не только для специалистов и журналистов: в программе много мероприятий, открытых для широкой публики. Для посещения надо либо зарегистрироваться на сайте Недели моды, либо прийти одним первых, поскольку количество мест везде ограничено. Москвичи и гости столицы смогут посетить открытые показы в павильоне №75 на ВДНХ со 2 по 8 марта. В ЦВЗ "Манеж" в те же даты будет открыт для свободного (но с предварительной регистрацией) посещения маркет – выставка-продажа российских дизайнеров. Гости смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары таких отечественных брендов, как Avaiia, EDGE, Yana Besfamilnaya и BITTE_RUHE.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Открытым для посещения будет и лекторий недели моды в “Манеже” на тему "Прошлое, настоящее и будущее моды в России". Известные эксперты модной индустрии обсудят, как построить карьеру в fashion, поговорят об истории российской моды и локальных трендах 2024 года.

Еще одним ключевым событием Московской недели моды станет World Fashion Shorts – мультимедийная инсталляция, соединяющая стиль, кино и видеоарт. В ней будут собраны яркие короткометражные фильмы, получившие награды на международных фестивалях кино о моде. Fashion-фильмы будут дополнены обсуждением, посвященным развитию этого жанра в России. Увидеть фильмы сможет каждый желающий 7 марта в мультимедийном зале центра дизайна Artplay. 

Фоторепортаж
BRICS+ Fashion Summit: Мода будущего – устойчивая и демократичная
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
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