В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента

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В Москве началось тестовое голосование перед выборами главы государства, которое продлится с 10:00 до 14:00. Участники голосования ответят на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".
Для участия в голосовании необходимы следующие условия: возраст от 18 лет и постоянная регистрация в Москве. Горожане узнают об особенностях процедуры в электронном формате, а разработчики проведут проверку всех систем.
Голосование доступно на elec.mos.ru, а также 146 избирательных участках всех столичных районов. Все оборудовано так же, как и в сам день выборов. Для участия онлайн необходима полная учетная запись на mos.ru. Проверка доступных способов голосования (в формате онлайн либо в электронных терминалах) доступна пользователю в личном кабинете.
Для проверки готовности сотрудников и оборудования к экстренным ситуациям на отдельных участках будут проведены стресс-тесты – отключение связи или электричества, что необходимо для отработки порядка действий во внештатных случаях.
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