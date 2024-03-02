В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента

Горожане узнают об особенностях процедуры, а разработчики проверят исправность всех систем

В Москве началось тестовое голосование перед выборами главы государства, которое продлится с 10:00 до 14:00. Участники голосования ответят на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".

Для участия в голосовании необходимы следующие условия: возраст от 18 лет и постоянная регистрация в Москве. Горожане узнают об особенностях процедуры в электронном формате, а разработчики проведут проверку всех систем.

Голосование доступно на elec.mos.ru, а также 146 избирательных участках всех столичных районов. Все оборудовано так же, как и в сам день выборов. Для участия онлайн необходима полная учетная запись на mos.ru. Проверка доступных способов голосования (в формате онлайн либо в электронных терминалах) доступна пользователю в личном кабинете.

Для проверки готовности сотрудников и оборудования к экстренным ситуациям на отдельных участках будут проведены стресс-тесты – отключение связи или электричества, что необходимо для отработки порядка действий во внештатных случаях.