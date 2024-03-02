Более 500 тыс. человек уже приняли участие в тестовом голосовании в Москве

Более 500 тыс. человек уже приняли участие в тестовом голосовании в Москве
Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Количество участников стало рекордным за последние годы

Более полумиллиона человек отдали голос в ходе тестового задания перед выборами главы государства. Среди них те, кто проголосовал онлайн на http://elec.mos.ru, а также на терминалах электронного голосования, доступных в некоторых избирательных участках.

Глава штаба и руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев заявил, что никто не сомневался в большом числе желающих протестировать систему электронного голосования. Однако цифра в 500 тыс. человек является беспрецедентной.

"Я и сам, конечно, принял участие в голосовании. И призываю всех, кто еще не успел высказаться, сделать это прямо сейчас. Время еще есть: голосования закончится в 14:00",– высказался  Ковалев.

Общественник добавил, что текущее голосование стало рекордным за последние несколько лет: в 2022-м в процедуре приняли участие практически 460 тыс. человек, в 2023-м – практически 430 тыс.

Для участия в тестировании в столице всего два условия: достижение россиянином 18 лет и постоянная прописка в Москве. Голосование доступно по ссылке https://elec.mos.ru/.

Источник: Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ✓ Надежный источник
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