716 тыс. москвичей приняли участие в тестовом голосовании перед выборами

Подавляющее большинство голосующих выбрали электронный формат

В Москве завершено тестовое голосование, проведенное перед выборами президента России. В процедуре приняли участие 713 тыс. человек. Практически все проголосовали в электронном формате, голосование с бумажными бюллетенями выбрали почти 3 тыс. человек.

Жители столицы смогли ознакомиться с особенностями процесса, а организаторы убедились в корректной работе всех систем. Тестирование прошло 2 марта с 10:00 до 14:00. Москвичам было доступно онлайн-голосование, а также голосование на некоторых участках.

В ходе теста горожане ответили на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?". Разработчики проверили скорость обновления данных с удобством интерфейса и процедур для электронного формата, а также голосования в электронных терминалах.

Кратковременный интервал для проведения тест-голосования обеспечил максимальную загруженность систем. На некоторых участках провели стресс-тесты, чтобы оценить готовность сотрудников и оборудования к экстренным ситуациям. Голосование проходило в условиях, максимально приближенным к реальным, что позволило обеспечить контроль над готовностью системы онлайн-голосования, терминалов электронного голосования и электронного списка избирателей к выборам президента России.