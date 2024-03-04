Орнелла Мути на Московской неделе моды: «В России у меня много друзей»

Звезда итальянского кинематографа прилетела на Московскую неделю моды

Кино и мода

Известная итальянская актриса, звезда кинокомедии "Укрощение строптивого" Орнелла Мути часто приезжает в Россию, выступает в столичных театрах и даже задумывается о российском гражданстве. Об этом кинодива рассказала в ходе публичного интервью, которое она дала на Московской неделе моды, журналу "Москвичка".

"Мне нравится атмосфера в Москве, эти чувства, симпатия, которую все проявляют ко мне. В России меня любят не только мужчины, но и женщины! Это огромный подарок",

- поделилась впечатлениями актриса. Она рассказала, что ее бабушка родилась в Санкт-Петербурге, у дедушки тоже русские корни. Поэтому впервые Орнелла побывала в Советском Союзе еще вместе с мамой. Теперь же она посещает российскую столицу вместе со своей дочерью, тоже актрисой Найке Ривелли, которая принимает участие в показе бренда MaisonESVE. Так что Орнеллу Мути можно будет увидеть в первом ряду на модном шоу этого московского бренда.

Еще одна кинозвезда, посетившая Московскую неделю моды, – китайская актриса Лили Цзи, известная по ролям в фильмах "Тихоокеанский рубеж 2" и "Отпетые напарники". Актриса не только посещает показы, но и привезла коллекцию традиционных китайских платьев, чтобы представить культуру Китая на Московской неделе моды.

Кстати, в рамках Московской недели моды запланировано отдельное киномероприятие. 7 марта пройдет показ World Fashion Shorts в мультимедийном зале центра дизайна Artplay. Это однодневная мультимедийная инсталляция, соединяющая моду, кино и видеоарт. В ней будут собраны яркие короткометражные фильмы, получившие награды на международных фестивалях кино о моде.

Главные модные события

Московская неделя мода поражает своим масштабом не только звездных гостей, но и профессионалов модной индустрии, которые приехали со всего мира. В Центральном выставочном зале "Манеж", который открыл свои двери для клиентов модных домов и экспертов индустрии до 8 марта, проходит порядка 15 показов российских и международных марок в день. Из Манежа зрители могут отправиться на ВДНХ, где в рамках выставки-форума "Россия" проходит до семи показов ежедневно. Причем прийти туда могут все желающие, вход свободный.

Еще один альтернативный способ понаблюдать за ключевыми событиями Недели моды – онлайн-трансляции на официальном сайте мероприятия и записи показов в сообществе ВКонтакте.

В Центральном выставочном зале с 2 по 7 марта также работает модный маркет, где посетители могут приобрести модели, представленные на показах, и из других коллекций талантливых дизайнеров. Здесь же находится В2В-шоурум – профессиональная площадка для нетворкинга и закупок между брендами и ведущими байерами.

Культурные коды российских марок

Первый день Московской недели моды открыл бренд Lena Karnauhova с коллекцией, вдохновленной сменой времен года. В ней дизайнер воссоздала цикличность сезонного гардероба российской женщины – от летящего платья до фактурного пальто. Еще одним из самых ярких и обсуждаемых брендов на подиуме стал BITTE_RUHE.

Гости показа перенеслись в фантазийный мир русалочьих слез, пайеток и кружев, а после погрузились в атмосферу средневековой драмы. Модное шоу открывала актриса Елизавета Базыкина, снявшаяся в культовом сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана". Внимание зрителей было приковано к деталям коллекции: контрастные перчатки, кукольный румянец, броские аксессуары, экстравагантные прически. Никого не оставил равнодушным и ульяновский бренд KUZINA. Монохромные комфортные образы представили Мартина Калагина и Алина Хусаинова – инклюзивные модели с синдром Дауна, которые уверенно покоряют подиумы.

Показы продолжили такие известные марки, как ХаkaMa, KISSELENKO, Yana Besfamilnaya. Любовь к своему родному Крайнему Северу продемонстрировал бренд GAPANOVICH, философия которого строится на переосмыслении локальных культурных кодов, обращении к традиционному костюму, работе с темой памяти – семейной и культурной. Основательница бренда Gerda Irène fashion Герда Ирэн показала одежду и аксессуары из винтажных тканей и антикварных предметов быта: ковров, наволочек, постельного белья. Она не просто перерабатывает найденные предметы, но и проводит кропотливую реставрационную работу, восстанавливая старинные вышивки и фурнитуру.

Мировая мода в Москве

Международную моду в первые дни представляли динамичный бразильский AO brand, IRMASARI JOEDAWINATA из Индонезии, Anissa Aida из Туниса, два египетских бренда Alia Abaza и Waseem Khadra.

Соглашения о сотрудничестве с дизайнерами были подписаны на форуме BRICS+ Fashion Summit прошлой осенью, и уже спустя полгода москвичи смогли отследить национальный код различных культур, сидя в первых рядах модного шоу.

"Московская неделя моды объединяет уже не только отечественных дизайнеров, но и участников из разных стран, которые готовы и представлять свою продукцию и приобретать российские товары",

- подчеркнул министр правительства Москвы Алексей Фурсин.