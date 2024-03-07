Палитра стилей Московской недели моды

Коллекции, представленные на Московской неделе моды, предлагают абсолютно разную стилистику – от минимализма до эклектики, от подчеркнутой женственности до стиля гранж





Мягкая сила

В этом сезоне модный Дом Юлии Далакян исследует гранж, но делает его более женственным и элегантным. Основным цветом коллекции JULIA DALAKIAN стал черный, однако, благодаря использованию разных материалов, все образы получились непохожими друг на друга. Юлия активно использует эко-кожу, бархат и шифон, дополняет образы вышивкой и кружевом. Дизайнер искусно объединила гранж с эстетикой бохо и элементами индустриального романтизма.

Коллекция бренда Surovaya из Москвы – про смелость, силу духа и характер современной девушки. Несмотря на то, что образы получились женственными и игривыми, они контрастировали с образом моделей – акцентный макияж, грубая обувь и аксессуары оттеняли романтичные на первый взгляд образы. Девушки шли по подиуму Московской недели моды в твидовых костюмах, облегающих фигуру платьях с корсетным верхом и юбках длины миди с крупной бахромой. Основу коллекции составили пастельные оттенки, разбавленные сочными красными вставками.

Историческая ретроспектива

Новая коллекция бренда ALENA MUSAEVA из Волгограда экспериментирует с культурными кодами. Дизайнер бренда Алена Мусаева переосмысляет уникальные элементы фольклора и воссоздает детали традиционных костюмов в новых образах. Объемные формы и сочетание фактур относят нас к моде екатерининской эпохи, а свободный крой изделий и вологодское кружево – к традиционным русским нарядам.

К элементам гардероба прошлого обращается и бразильский бренд AO brand. Дизайнер марки по-новому интерпретирует корсет, кринолин и пышные рукава. Женственные элементы гардероба, корсеты с завязками, юбки с высоким вырезом и приталенные платья, соседствуют в образах с объемными и закрытыми вещами.

Концепция бренда Abzaeva заключается в переосмыслении традиций кочевой культуры Бурятии. История шаманского рода с острова Ольхон, к которому принадлежит основательница бренда, нашла отражение в представленной на Московской неделе моды коллекции. Чтобы передать свое уникальное ощущение формы и времени, дизайнер Надежда Абзаева использовала разрезы, бахрому и множество аппликаций.

Геометрия и графика

В новой линейке уникальный стиль бренда KISSELENKO из Санкт-Петербурга раскрывается через минимализм, плавные линии, свободный крой и строгую графичность. Материалам уделяется особое внимание, поэтому при создании моделей использовались преимущественно натуральные ткани. Доминантой в новой коллекции стала комбинация строгих линий, геометрических принтов и мягкого силуэта, созданного при помощи свободной посадки и объемных рукавов.

В новой коллекции дизайнер Лена Карнаухова нашла баланс между элегантностью и практичностью. Вдохновением для создания линейки послужила концепция времен года. Зима воплотилась в строгих линиях и ассиметричном крое, весна – в пастельных оттенках и абстрактных принтах, жаркое лето – в струящихся полупрозрачных материалах, а осень – в различной фактуре изделий.

Модная деконструкция

Cегодня деконструктивизм можно встретить не только в архитектуре и искусстве, но и в актуальных коллекциях. Им и вдохновилась дизайнер Евгения Карташова при создании новой линии. Измененные пропорции и ассиметричный крой, бахрома, декоративные узлы и банты, которые распределяются неравномерно, использование металлических кнопок – все это помогло марке KARTASHOVA создать динамичную и запоминающуюся коллекцию.

Основная палитра коллекции Dmitry Kudryavtsev включает черный, красный, белый и серебряный цвета не отвлекает внимание от формы и усиливает драматический эффект. На подиуме были представлены скульптурные платья-жакеты с элементами деконструкции, брюки с высокими разрезами, "нагие" топы, украшенные сияющей бахромой, макси-платья с неожиданными вырезами и платья из металлизированных тканей, дополненные контрастными бархатными лентами, завязывающимися на спинке.