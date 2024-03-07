Палитра стилей Московской недели моды

Палитра стилей Московской недели моды
Abzaeva Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Коллекции, представленные на Московской неделе моды, предлагают абсолютно разную стилистику – от минимализма до эклектики, от подчеркнутой женственности до стиля гранж


Мягкая сила

В этом сезоне модный Дом Юлии Далакян исследует гранж, но делает его более женственным и элегантным. Основным цветом коллекции JULIA DALAKIAN стал черный, однако, благодаря использованию разных материалов, все образы получились непохожими друг на друга. Юлия активно использует эко-кожу, бархат и шифон, дополняет образы вышивкой и кружевом. Дизайнер искусно объединила гранж с эстетикой бохо и элементами индустриального романтизма. 

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Коллекция бренда Surovaya из Москвы – про смелость, силу духа и характер современной девушки. Несмотря на то, что образы получились женственными и игривыми, они контрастировали с образом моделей – акцентный макияж, грубая обувь и аксессуары оттеняли романтичные на первый взгляд образы. Девушки шли по подиуму Московской недели моды в твидовых костюмах, облегающих фигуру платьях с корсетным верхом и юбках длины миди с крупной бахромой. Основу коллекции составили пастельные оттенки, разбавленные сочными красными вставками.  

Историческая ретроспектива

Новая коллекция бренда ALENA MUSAEVA из Волгограда экспериментирует с культурными кодами. Дизайнер бренда Алена Мусаева переосмысляет уникальные элементы фольклора и воссоздает детали традиционных костюмов в новых образах. Объемные формы и сочетание фактур относят нас к моде екатерининской эпохи, а свободный крой изделий и вологодское кружево – к традиционным русским нарядам. 

К элементам гардероба прошлого обращается и бразильский бренд AO brand. Дизайнер марки по-новому интерпретирует корсет, кринолин и пышные рукава. Женственные элементы гардероба, корсеты с завязками, юбки с высоким вырезом и приталенные платья, соседствуют в образах с объемными и закрытыми вещами.

Концепция бренда Abzaeva  заключается в переосмыслении традиций кочевой культуры Бурятии. История шаманского рода с острова Ольхон, к которому принадлежит основательница бренда, нашла отражение в представленной на Московской неделе моды коллекции. Чтобы передать свое уникальное ощущение формы и времени, дизайнер Надежда Абзаева использовала разрезы, бахрому и множество аппликаций. 

Геометрия и графика

В новой линейке уникальный стиль бренда KISSELENKO из Санкт-Петербурга раскрывается через минимализм, плавные линии, свободный крой и строгую графичность. Материалам уделяется особое внимание, поэтому при создании моделей использовались преимущественно натуральные ткани. Доминантой в новой коллекции стала комбинация строгих линий, геометрических принтов и мягкого силуэта, созданного при помощи свободной посадки и объемных рукавов.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

В новой коллекции дизайнер Лена Карнаухова нашла баланс между элегантностью и практичностью. Вдохновением для создания линейки послужила концепция времен года. Зима воплотилась в строгих линиях и ассиметричном крое, весна – в пастельных оттенках и абстрактных принтах, жаркое лето – в струящихся полупрозрачных материалах, а осень – в различной фактуре изделий. 

Модная деконструкция 

Cегодня деконструктивизм можно встретить не только в архитектуре и искусстве, но и в актуальных коллекциях. Им и вдохновилась дизайнер Евгения Карташова при создании новой линии. Измененные пропорции и ассиметричный крой, бахрома, декоративные узлы и банты, которые распределяются неравномерно, использование металлических кнопок – все это помогло марке KARTASHOVA создать динамичную и запоминающуюся коллекцию.

KARTASHOVA Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Основная палитра коллекции Dmitry Kudryavtsev включает черный, красный, белый и серебряный цвета не отвлекает внимание от формы и усиливает драматический эффект. На подиуме были представлены скульптурные платья-жакеты с элементами деконструкции, брюки с высокими разрезами, "нагие" топы, украшенные сияющей бахромой, макси-платья с неожиданными вырезами и платья из металлизированных тканей, дополненные контрастными бархатными лентами, завязывающимися на спинке.

Фоторепортаж
BRICS+ Fashion Summit: Мода будущего – устойчивая и демократичная
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
По теме

Один город решил массово отменить концерты российских звезд

Звезды не смогли выступить по разным причинам

Пугачева оскорбила Михайлова в публичном обращении

Примадонна ответила артисту, не удержавшись от перехода на личности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей