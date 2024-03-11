Локальная мода становится глобальной

Локальная мода становится глобальной
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Московская неделя моды завершилась гала-показом и выступлением номинанта на «Грэмми»

На заключительном показе Московской недели моды основной темой стала национальная идентичность – в музыке, дизайне, моде. Живым саундтреком для дефиле стало выступление этнической группы OTYKEN.

Молодой дизайн

Молодые дизайнеры будут определять завтрашний день российской модной индустрии – в этом уверены организаторы Московской недели моды. Именно поэтому они стали главными действующими лицами масштабного гала-показа, ставшего завершающим аккордом модного марафона этого сезона. 

SERGEY SYSOEV Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Грандиозное дефиле состоялось на международной выставке-форуме "Россия", на нем были показаны коллекции талантливых студентов ведущих креативных учебных заведений нашей страны. Один из самых ярких участников Московской недели моды, известный дизайнер и заведующий кафедрой дизайна костюма РГУ им. А.Н. Косыгина Сергей Сысоев так охарактеризовал работы учеников:

"В основном коллекции построены на русской культурной идентичности – мне кажется, что сейчас это первостепенно. Нужно ярко показать, чем мы отличаемся от остальных, продемонстрировать нашу уникальность. Это точно будущее российской моды".

Не просто про одежду

Аутентичность и бережное отношение к традициям красной нитью проходили через все модное мероприятие. Даже выбор музыкальной группы для сопровождения гала-показа отразил эту концепцию. В этническую музыкальную группу OTYKEN, композиции которой сопровождали дефиле, входят представители коренных народов России: чулымцы, кеты, селькупы, хакасы и долганы. При этом выступления OTYKEN с большим успехом проходят всему миру, композиции группы высоко оценили Игги Поп, Крис Браун, Эрика Баду и DJ Snake. Песня группы даже была номинирована в Global Spin – проект премии Grammy. Это свидетельствует о том, что интерес к национальной культуре сейчас очень высок.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

О важности внимания к традициям своей страны на Московской неделе моды говорили очень многие. В том числе и итальянская звезда Орнелла Мути: "В России есть столько талантов, особенно когда речь заходит о моде. Очень важно, чтобы их аудитория их поддерживала, а медиа – освещали. Следить нужно не только за парижской и итальянской модой, но и гордиться собственной модой, чтобы она набрала достаточный размах". 

Лили Цзи в платье династии Мин Фото: Пресс-служба Московской недели моды

К словам итальянской иконы стиля присоединилась и известная китайская актриса Лили Цзи, блиставшая на Московской неделе моды в традиционных костюмах дизайна эпох Мин и Сон: "Я сама начинаю все больше узнавать о национальных традициях и хотела бы показать интересные элементы нашей культуры всему миру. И мне было важно поделиться этой красотой именно на Московской неделе моды, поскольку в традиционной одежде тоже есть элемент моды. Знание своей богатой культуры и понимание ее основ очень важны для модной индустрии каждой страны. В моде отражается не только наша история, но и экономика, география, социология. Мода – это не просто про одежду, но и, в первую очередь, про общество каждого времени".

Хедлайнеры московских подиумов

А сейчас вспомним о самых запомнившихся участниках Московской недели моды. Коллекция вышеупомянутого Сергея Сысоева произвела впечатление на многих, в том числе на известного стилиста Александра Рогова, который сравнил ее с работами знаменитого бельгийского бренда Dries Van Noten. Но, на наш взгляд, Сысоеву удалось создать самобытную и уникальную коллекцию, представляющую совершенно оригинальную интерпретацию разных эпох: женственных шестидесятых, гранжевых девяностых и ярких нулевых.

JULIA DALAKIAN Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Дизайнер Юлия Далакян тоже исследовала стиль гранж, но в интерпретации, характерной для своего дома моды. Коллекция получилась дерзкой, но при этом романтичной. Основным цветом коллекции стал черный, однако благодаря использованию разных материалов – эко-кожи, бархата и шифона, все образы получились непохожими друг на друга. 

VASSA Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Марка VASSA&Co, как всегда, сделала ставку на элегантность, но на этот раз решив ее в эстетике конструктивизма. Строгие пальто и идеально скроенные брючные костюмы, смокинги и драматичные топы с длинной бахромой стали настоящим модным заявлением. Соединив прошлое и будущее, дизайнер перекинула мост между супрематизмом прошлого века и абсолютно новым подходам к формам и геометрии. 

KISSELENKO Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Графичность стала определяющим направлением и бренда из Санкт-Петербурга KISSELENKO. Коллекция раскрылась через минимализм, плавные линии, свободный крой и строгие линии. Натуральности материалов было уделено особое внимание, а сдержанную цветовую палитру черного разбавили различные тона серо-голубой гаммы. 

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