На "Активном гражданине" выберут лучший дизайн новых станций метро — Собянин

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Столичное метро стремительно растет: за последние тринадцать лет в Москве открыли 83 станции. В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за самые красивые станции, которые появились в столице за последние пять лет.
Как указал Сергей Собянин, каждая станция создана в уникальном дизайне. Так, оформление "Нагатинского Затона" связано с Москвой-рекой, а интерьер "Сокольников" БКЛ отсылает к истории московского метростроения.
Само голосование доступно на портале "Активного гражданина". Жителям столицы предлагают оценить самые необычные интерьеры станций московского метрополитена, начиная с объектов, запущенных в прошлом году.
Некоторые оказались на стороне экс-примадонны