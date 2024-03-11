На "Активном гражданине" выберут лучший дизайн новых станций метро — Собянин

В проекте стартовало голосование за самые красивые станции

Столичное метро стремительно растет: за последние тринадцать лет в Москве открыли 83 станции. В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за самые красивые станции, которые появились в столице за последние пять лет.

Как указал Сергей Собянин, каждая станция создана в уникальном дизайне. Так, оформление "Нагатинского Затона" связано с Москвой-рекой, а интерьер "Сокольников" БКЛ отсылает к истории московского метростроения.

Само голосование доступно на портале "Активного гражданина". Жителям столицы предлагают оценить самые необычные интерьеры станций московского метрополитена, начиная с объектов, запущенных в прошлом году.