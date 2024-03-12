Археологи определили возраст захоронения младенцев за полярным кругом

Археологи определили возраст захоронения младенцев за полярным кругом
Фото: freepik.com/
Завершено исследование девяти могильных сооружений

Тюменские археологи смогли установить возраст детского захоронения, найденного в Ямало-Ненецком автономном округе. По их данным, погребальный комплекс функционировал со второй четверти девятнадцатого до начала двадцатого века.

Восемь лет назад нашли поселение в Мамеевском археологическом микрорайоне. Чуть позже обнаружили 9 могильных комплексов, в которых оказались останки северных селькупов. Их причислили к могильному комплексу Нум-хибя-сихэри VIа. Селькупы приходили в низовья реки Таз за добычей рыбы как раз в период рубежей 19-20 веков.

Найденные останки, как стало известно после исследований, детские. В основном в могилах лежали младенцы 5-8 месяцев и одна девочка примерно 6-8 лет. В копилку временного отрезка деятельности селькупов в этих районах легли и данные, сделанные при анализе древесины, найденной в восьми захоронений комплекса.

Измерение ширины древесных колец в образцах рассказало, что памятник действовал во второй половине девятнадцатого века, примерно до начала двадцатого. Эти данные совпадают с ранее найденными свидетельствами создания рыбацких хозяйств в низовьях реки Таз.

Ранее мы писали, что ученый, занимающийся исследованием вечной мерзлоты, выдвинул гипотезу, что на Антарктиде найдены свидетельства древнего поселения.

Источник: Дендрологический анализ древесины ✓ Надежный источник
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