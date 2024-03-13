Собянин: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

Собянин: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте
Фото: АГН Москва
С момента открытия электронная медицинская карта стала в разы удобнее и информативнее

Каждый второй житель Москвы уже получил доступ к электронной медкарте. Сервис заработал еще в 2020 году для горожан, которые могли просмотреть несколько лет назад лишь протоколы медосмотров, результаты исследований и выписки из стационаров.

За четыре года медицинская карта стала гораздо удобнее и информативнее. Так, в детской карте теперь фиксируются данные о прививках, справки о болезни, рекомендации по освобождению от посещения школы. А взрослые могут дополнять информацию о больничных листах, искать направления для консультация, исследования и процедуры, на которые также можно записаться.

На портале также существует раздел с информацией о вызовах скорой с электронными рецептами. При необходимости запись на сервисе доступна с помощью смартфона.

В 2024 году появился раздел "Мои госпитализации". Впервые в мире пациенты, проходящие лечение в стационарах, получили возможность отслеживать данные о ходе своего лечения в онлайн-формате.

Источник: Официальный сайт мэры Москвы ✓ Надежный источник
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