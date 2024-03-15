В Москве завели дело на испортившую урну для бюллетеней девушку

В Москве завели дело на испортившую урну для бюллетеней девушку
Фото: Тихонова Пелагия/ АГН Москва
Красящее вещество оказалось зеленкой

Следователи столицы возбудили уголовное дело в отношении молодой женщины, вылившей красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке в Москве. Об этом сообщили в ГСУ СК по Москве в пятницу, 15 марта.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)",

– сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, девушка пришла на избирательный участок в районе Алтуфьевского шоссе и вылила зеленку в прорезь урны для бюллетеней. В результате часть документов и сама урна оказались испачканы. Нарушительницу сразу задержали и отправили в подразделение столичного СК на допрос.

"За совершение данного преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы",

сообщили ТАСС в прокуратуре города Москвы, где взяли это дело на особый контроль.

Испачканный ящик с бюллетенями опечатали, голосование на избирательном участке, где произошел инцидент, продолжается с использованием другой урны, пишет РИА "Новости". 

Источник: СК РФ по Москве ✓ Надежный источник
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