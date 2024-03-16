В Москве зафиксирован беспрецедентно высокий интерес к выборам президента

В Москве зафиксирован беспрецедентно высокий интерес к выборам президента
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Проголосовало более пяти млн избирателей

В первый день выборов российского президента в Москве зарегистрировали порядка 20% голосов от общего числа по всей стране. Как отметила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, при таких показателях можно говорить о беспрецедентно высокой явке граждан 15 марта.

В пятницу были зарегистрированы голоса в бюллетенях почти 3 млн человек, а более 2,3 млн сделали выбор в электронном формате. По словам Кирилловой, подобные значения говорят о высокой сознательности москвичей. 

Количество избирателей на участках в Москве 15 марта сопоставимо с общим количеством людей, которые принимали участие в выборах столичного мэра в прошлом году. Общая явка уже вдвое превысила число граждан, проголосовавших в 2023 году во время гонки за пост главы столицы по данным за первый день избирательного процесса.

"Росту явки способствовало в том числе использование современных технологий – онлайн-голосования и удобных терминалов на избирательных участках", – утверждает зампредседателя столичной городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

На данный момент во время голосования не было зафиксировано ни одного случая сбоя или задержки в системе ДЭГа. В Мосизбирком также не поступали сообщения о существенных нарушениях избирательного процесса.

В первый день выборов президента России в Москве удалось отразить все DDoS-атаки и не допустить проблем в работе системы. Никакого влияния на процесс голосования попытки кибернападения не оказали. Больше всего вмешательств было зафиксировано в первые часы работы электронного голосования.

При этом были единичные попытки сорвать работу некоторых избирательных комиссий с помощью провокаций различного рода. С каждой ситуацией разбираются в отдельном порядке. 

По данным на вечер 15 марта, общая явка на президенткие выборы достигла 36%. Также 65% людей, зарегистрированных на платформе ДЭГ, приняли участие в электронном голосовании.

Источник: РИА "Новости"
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