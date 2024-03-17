Массовые кибератаки на систему ДЭГ Москвы продолжались всю ночь — ОШ

Массовые кибератаки на систему ДЭГ Москвы продолжались всю ночь — ОШ
Фото: snapshot-photography/ T.Seeliger/www.globallookpress.com
Однако выборы хакерам не удалось сорвать

На протяжении всей ночи московская система электронного голосования подвергалась кибератакам. Система, однако, выдержала все попытки хакеров. Все голоса корректно и своевременно фиксируются в блокчейн.

Электронное голосование в российской столице проходит штатно, несмотря на атаки, указал замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Илья Массух. Попытки атак осуществляются различными способами и проводятся из-за рубежа с помощью ботнет-сетей – сетей компьютеров, приобретенных для атак. В настоящее время такие попытки еще присутствуют, однако система успешно отражает киберугрозы. 

"Само голосование идет штатно, все голоса учитывают, на удобство для пользователей происходящее влияния не оказывает", – указал Массух.

Общественник указал, что убедиться в корректности хода голосования можно на observer.mos.ru – там отображается весь процесс голосования с записью голосов в блокчейн.

Отдать свой голос избиратели могут и сегодня, 17 марта. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. 

Источник: Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве ✓ Надежный источник
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