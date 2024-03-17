Мосгоризбирком: более 4,3 млн москвичей уже проголосовали на выборах президента

Жители столицы демонстрируют высокую явку

Свыше 4,3 миллиона человек отдали свой голос в Москве на выборах президента России, сообщила председатель  Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Общественница указала, что столичные избиратели показали высокую явку. По состоянию на 08:00 было выдано 4,354 млн бюллетеней. Дистанционно проголосовали 3,225 миллиона москвичей, бумажный вариант выбрали 1 млн 99 тысяч избирателей.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Условия для голосования в Москве – наличие постоянной регистрации. Жители других регионов могут голосовать в Москве при заранее оформленном заявлении на прикрепление к избирательному участку в столице.

Проголосовать можно в онлайн-формате до 20:00 17 марта.

Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник
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