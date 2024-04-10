Риск пневмококка для пожилых людей растет из-за общения с внуками

Ученые раскрыли опасность общения пожилых людей с внуками
Фото: freepik.com
Исследователи пришли к неожиданным выводам

Пенсионеры, которым часто приходится присматривать за маленькими внуками, рискуют заразиться бактерией пневмококка в шесть раз чаще, чем при отсутствии контакта с детьми, говорится в новом исследовании специалистов Йельской школы общественного здоровья. В результате у человека может возникнуть инфекция, способная привести к летальному исходу. 

Основной средой обитания бактерий являются дыхательные пути, поэтому и передаются они от носителя к носителю воздушно-капельным путем. Как правило, инфекция поражает детей до двух лет и пожилых. Если люди старшего возраста редко видят своих внуков, то и болезнь у них встречается нечасто, утверждают ученые.

Пневмококк может стать причиной развития пневмонии, сепсиса и менингита. Ежегодно эти инфекции уносят жизни почти двух миллионов людей. 

По их заявлению, лучшим способом борьбы с распространением пневмококка среди пенсионеров будет вакцинация. Обычно от нее принято прививать только детей, но при этом носителями могут оставаться и взрослые.

"Вакцинация пожилых людей может иметь дополнительную пользу, снижая передачу инфекции в целом и распространенность потенциально серьезных заболеваний", – заявил ведущий автор статьи доктор Энн Уилли из Йельской школы общественного здравоохранения.

Ранее врач Мясников дал совет для снижения риска развития деменции.

Источник: EurekAlert ✓ Надежный источник
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